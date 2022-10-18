最強卡司！原版羅密歐與茱麗葉台灣首度在台合體 早鳥優惠只到10月20日

經典法文音樂劇「羅密歐與茱麗葉」睽違5年，將於明年2月重返台灣，進行為期一個月的巡演，此次20週年紀念巡迴將首次北、中、南3地演出，主辦單位聯合數位文創更隆重邀請二〇〇一年於巴黎首演的初代羅密歐的達米安‧薩格(Damien Sargue)與初代茱麗葉的希西莉亞‧卡拉(Cécilia Cara)領銜，原版卡司組合首度在台灣合體，強大的卡司陣容更讓劇迷稱之為不敗經典，消息一釋出後不少觀眾接連二刷購票，台中場亦即將完售​​。早鳥購票最後倒數中，主辦單位也呼籲劇迷盡早購票選位，這次不要再錯過！

經典法文音樂劇「羅密歐與茱麗葉」被歐媒盛讚為「二十一世紀最偉大流行音樂劇」，全球累積超過六百五十萬人次觀賞，飾演初代羅密歐與茱麗葉的兩人當時年僅16、17歲，就以精緻臉孔與令人驚豔歌的聲享譽巴黎，連帶讓劇曲紅遍全球，即使後來也有其他優秀演員演出羅密歐與茱麗葉，也難以撼動歌迷心目中經典地位。二〇一八年主辦單位力邀初代羅密歐的達米安來台演出，廣受各界好評，不少觀眾敲碗希望之後能邀請到初代茱麗葉希西莉亞來台。

希西莉亞·卡拉作為法文經典音樂劇「羅茱」初代女主角，甜美形象與純淨歌聲深植人心，出色的演技更讓全球粉絲一致認同冠上「唯一茱麗葉」封號。過往台灣劇迷只能從影音記錄品味他們的共演，明年20週年紀念巡迴終於盼到兩人共同來台演出，能親眼看到此組合，被歌迷們喻為是美夢成真的「世紀合體」，一生必看！