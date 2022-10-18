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一人中獎、兩人同行 海尼根送你去聽老菸槍雙人組電音

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
海尼根「Refresh Your Music星動音樂煥新今夜」活動在11月共有4場演出。圖／海尼根提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
海尼根「Refresh Your Music星動音樂煥新今夜」活動在11月共有4場演出。圖／海尼根提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

為回饋熱愛海尼根Silver的廣大消費者，海尼根特別推出「Refresh Your Music星動音樂煥新今夜」蒐集星銀幣換贈抽獎活動，即日起至11月7日於指定通路購買活動指定商品，至海尼根LINE官方帳號登錄發票、刮刮卡兌換碼，即可參加集星銀幣活動。星銀幣除了可於活動網站內直接兌換多樣好禮，還有機會抽中最大獎，直接送你前往越南參加世界級DJ The Chainsmokers老菸槍雙人組電音盛典之旅的機票、住宿及門票，更享一人中獎、兩人同行。

海尼根星銀幣分「集幣免費換」跟「登入抽大獎」；集幣立即送獎項包含KKBOX儲值序號90天、海尼根星銀隨身風扇、星銀機能運動毛巾海尼根、星銀不鏽鋼杯，累積達相應點數門檻，不需抽獎即可領取對應之獎項。

此外只要登入星銀幣還有機會抽中眾多加碼好禮，包含由「電音神團」The Chainsmokers老菸槍雙人組領軍的世界級DJ電音盛典之旅，免費提供門票二張及雙人越南機票、住宿旅遊劵，另外還有音樂電動摺疊滑板車、海尼根星潮烤肉爐等多項好禮，蒐集越多中獎機會也越多。

想要加速星銀幣蒐集，現在就上海尼根活動官網（https://liff.line.me/1519823008-LAOOY2x7），線上投票給海尼根特別邀請的血肉果汁機X DJ Ground、Chris Flow X DJ Kaku X DJ King Chain、Aden王X Elin X Mr. Skin、HUR X G5SH共4組歌手混音再創的音樂作品。除了帶給你全新的聽感體驗，分享給好友即可獲得1枚星銀幣，投票結束後最高票組合的支持者可再加碼獲得10枚星銀幣。

此外，海尼根更與北中南各大夜店聯合舉辦音樂派對活動，11月在台北、台中、高雄共有4場演出，值得把握。

海尼根「Refresh Your Music星動音樂煥新今夜」蒐集星銀幣換贈抽獎活動，頭獎是「電音神團」The Chainsmokers老菸槍雙人組領軍的世界級DJ電音盛典之旅。圖／海尼根提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
海尼根「Refresh Your Music星動音樂煥新今夜」蒐集星銀幣換贈抽獎活動，頭獎是「電音神團」The Chainsmokers老菸槍雙人組領軍的世界級DJ電音盛典之旅。圖／海尼根提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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