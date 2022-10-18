一人中獎、兩人同行 海尼根送你去聽老菸槍雙人組電音

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海尼根星銀幣分「集幣免費換」跟「登入抽大獎」；集幣立即送獎項包含KKBOX儲值序號90天、海尼根星銀隨身風扇、星銀機能運動毛巾海尼根、星銀不鏽鋼杯，累積達相應點數門檻，不需抽獎即可領取對應之獎項。

此外只要登入星銀幣還有機會抽中眾多加碼好禮，包含由「電音神團」The Chainsmokers老菸槍雙人組領軍的世界級DJ電音盛典之旅，免費提供門票二張及雙人越南機票、住宿旅遊劵，另外還有音樂電動摺疊滑板車、海尼根星潮烤肉爐等多項好禮，蒐集越多中獎機會也越多。

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