全盈+PAY 微金融推新服務 富邦產險台新信貸上線

堅持自己的道路，每一步跨出的足跡都是成功背後的欣慰感動，STATUSY 於 2021 年 4 月 20 日成立，品牌雖為新創，但在日本募資平台『il modo小長夾』打出突破四千萬日幣超高人氣成績，小長夾本身是長夾界中外觀設計最為輕巧、易用性高，使用的姬路皮革，呈現出的高質感與穩定顯色讓消費者喜愛之外，其背後的品牌經歷與理念也讓人感動。

2022-10-18 09:00