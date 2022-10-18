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全盈+PAY 微金融推新服務 富邦產險台新信貸上線

聯合報／ 記者林海／台北即時報導

全盈+PAY微金融服務推新功能，全家表示，進入後疫情時代，消費者更漸習慣透過手機支付生活大小事，而全盈+PAY持續打造全方位的無「現」生活圈，即日起至11底，使用全盈+PAY 付款投保富邦產險汽機車險，即享由全盈+PAY提供最高10%支付回饋，最高回饋800元。

此外，全家表示，全盈+PAY用戶申辦台新銀行Richart小口貸、一口貸小額信貸服務，不僅最快20分鐘即可撥款，最高再享250元「全家」購物金回饋，為小資族周轉即時應援最佳小幫手。

全家也說，全盈+PAY持續朝年底百個合作通路品牌、10萬支付點的階段目標邁進，近期陸續新增東森寵物雲、寵物公園、寵物王國、摩曼頓、天仁茗茶、貢茶、閃電咖啡等品牌，涵蓋零售、餐飲、交通、生活、百貨、美妝等各種生活場景，無論是來杯手搖飲或採購毛小孩用品，輕鬆一「嗶」即可跨通路消費累積與折抵「全家」會員點數，並享受代收繳費、好友轉帳、微金融服務等多樣功能。

寵物 品牌

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