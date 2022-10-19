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芋頭控一定要知道！6間會讓你失心瘋的美味芋頭美食
芋泥球、芋頭塔、芋頭蛋糕、芋頭餅通通在這裡
高雄市/鳳山區
（MENU美食誌Tting提供）
高雄市/苓雅區
經營50年的知名老店，連平日中午都大排長龍，每顆麻糬都是現點現包，季節限量的芋頭麻糬超大顆，每口都吃得到芋頭顆粒且內餡超級飽滿，麻糬皮Ｑ、扎實。（MENU美食誌安安日常❤️提供）
台北市/大安區
非凝固的。feeling good提供）
台中市/北區
芋頭塔是採用大甲芋頭製作，上層是芋頭慕斯，旁邊搭配的是真材實料的芋泥，底下則是搭配杏仁餡塔皮，除了濃濃的芋頭香，還可以吃到微微的芋頭顆粒。（MENU美食誌Hen惠吃提供）
芋頭控必吃採用新鮮芋頭製作成香甜芋泥，裡頭搭配主廚自製的金沙醬，每一顆都是手工捏製，酥脆的外皮一口咬下，裡頭的金沙可是會爆漿的，濃濃的芋頭香氣，香甜不膩。（MENU美食誌Joanne_eating提供）
新北市/三重區
李明萱提供）
防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！
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