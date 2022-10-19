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芋頭控一定要知道！6間會讓你失心瘋的美味芋頭美食

聯合新聞網／ MENU美食誌

芋泥球、芋頭塔、芋頭蛋糕、芋頭餅通通在這裡

芋見蘇媽媽-五甲白糖粿

高雄市/鳳山區

雖然店面是五甲白糖粿，但必吃的是每日新鮮製作的芋泥甜點，每款原料都用的毫不手軟，銅板價格的美食，每款都值得買！

（MENU美食誌Tting提供）

有福記麻糬

高雄市/苓雅區

經營50年的知名老店，連平日中午都大排長龍，每顆麻糬都是現點現包，季節限量的芋頭麻糬超大顆，每口都吃得到芋頭顆粒且內餡超級飽滿，麻糬皮Ｑ、扎實。（MENU美食誌安安日常❤️提供）

木村屋烘焙坊

台北市/大安區

位於台北忠孝敦化附近，必吃外型就讓人眼睛為之一亮的芋泥泡芙，手掌大的泡芙，切開後裡頭是飽滿的芋泥內餡和輕乳酪蛋糕，口感層次更為豐富。（MENU美食誌非凝固的。feeling good提供）

真騎士 Jn.cheese

台中市/北區

芋頭塔是採用大甲芋頭製作，上層是芋頭慕斯，旁邊搭配的是真材實料的芋泥，底下則是搭配杏仁餡塔皮，除了濃濃的芋頭香，還可以吃到微微的芋頭顆粒。（MENU美食誌Hen惠吃提供）

hechino做茶菜

台中市/西區

芋頭控必吃採用新鮮芋頭製作成香甜芋泥，裡頭搭配主廚自製的金沙醬，每一顆都是手工捏製，酥脆的外皮一口咬下，裡頭的金沙可是會爆漿的，濃濃的芋頭香氣，香甜不膩。（MENU美食誌Joanne_eating提供）

Tom&Maggy 幸福肥 • 手作點心

新北市/三重區

必吃人氣甜點「芋頭盒子」，限週四至日供應，透過透明盒子可以看見，裝好裝滿、重達半斤的大甲芋頭泥，中間夾著特調的鮮奶油餡和戚風蛋糕，最上層妝點幾塊白玉麻糬。（MENU美食誌李明萱提供）

防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！

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