芋頭控一定要知道！6間會讓你失心瘋的美味芋頭美食

是IT Girl始祖，也是社交名媛的Alexa Chung在今年第7次與英國皇室御用品牌Barbour推出聯名系列，也是彼此的最後一次合作，未來將成絕響。而加拿大奢華戶外服飾品牌Canada Goose則邀請了當代時尚攝影大師Annie Leibovitz掌鏡，拍攝全女性陣容的秋冬形象大片，藉以闡述時髦女力。

2022-10-19 16:39