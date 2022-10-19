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cp值超高！嚴選台北6間無菜單料理 荷包花少少內心吃飽飽

聯合新聞網／ MENU美食誌

選擇無菜單料理，當然要有足夠的驚喜和CP值。這次幫大家網羅台北高CP值的無菜單料理店家，保證讓你驚喜連連！

初魚鐵板燒新光A9店

北市/信義區

說到CP值超高的鐵板燒，怎麼可以沒有初魚鐵板燒！他們家主打的迷你泡芙漢堡，口感豐富多層次，保證讓人回味無窮。不過店家的規矩相當多，訂餐時要特別注意喔！（MENU美食誌Yvonne Wu提供）

笹鮨

台北市/中山區

連續四年獲得米其林餐盤推薦的日本料理，甚至被美國雜誌譽為世界必吃101家餐廳之一！師傅的刀工很細膩，新鮮度和美味程度都是水準之上。（MENU美食誌兩隻豬的日常提供）

禾鮨

台北市/松山區

IG上很紅的海膽吐司就是出自這家之手，師傅將烤得酥脆的吐司，放上柿餅跟日本北海道浜中小川蝦夷馬糞海膽，超級吸睛。店家採預約制，一次僅服務八位客人喔！（MENU美食誌IG:food_koungyou提供）

米匠Mi Jian中山店

台北市/中山區

堪稱是無菜單料理界的入門餐廳，只要千元出頭就能品味15道精緻日料。師傅選用當季新鮮食材及帶有巧思的料理手法，道道驚豔，CP值破表！（MENU美食誌Ariel提供）

鮨文

台北市/松山區

食材用料等級用心超值，以原味呈現，不會有過多調味。還有外皮帶點酥脆，魚肉鮮嫩的鰻魚飯令人驚豔不已，讓許多人慕名而來。（MENU美食誌納豆提供）

鮨処律

台北市/大安區

出自於台北五星級酒店的師傅，將新鮮的食材以備長炭炙燒，以獨特的料理方式製作。正反評價兩極，有些料理調味過重，蓋掉了原食材的美味，稍微可惜。（MENU美食誌PCC提供）

防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！

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