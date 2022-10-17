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饕客不捨…甫入選台南必比登推介 30年老店康樂街牛肉湯傳頂讓

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獨／甫入選台南必比登推介！30年老店康樂街牛肉湯傳頂讓 饕客不捨

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
「康樂街牛肉湯」位於台南市中西區康樂街。圖／摘自康樂街牛肉湯FB官方粉絲團。
「康樂街牛肉湯」位於台南市中西區康樂街。圖／摘自康樂街牛肉湯FB官方粉絲團。

位於台南市中西區康樂街的「康樂街牛肉湯」，今年8月才風光獲得必比登推介（Bib Gourmand），成為台南27間上榜店家之一；不料才不到兩個月的時間，這家創立於1993年、經營近30年的牛肉湯名店，卻傳出要頂讓，讓饕客相當不捨。

「康樂街牛肉湯」最近釋出有意頂讓的消息，店家表示其實早在今年年初，即有頂讓計畫；雖然非常榮幸能夠得到必比登的肯定，但由於人生另有規劃，因此希望尋找「真心愛食材、願意用心經營，願意真誠待客的有志青年接手。」

「康樂街牛肉湯」以法式高湯融合溫體牛肉為最大特色，根據《台北、台中、台南&高雄米其林指南》的觀點，「康樂街牛肉湯」這家族牛肉湯店的招牌湯頭以老母雞、牛大骨、胡蘿蔔、蘋果等熬煮8小時而成，甘甜滋味猶如法式高湯，襯托出溫體牛的鮮味。建議先喝幾口香醇清湯，再品嚐粉紅色的牛肉，簡單原味已可口非常。

店家也主動提供饕客們牛肉湯賞味秘笈：「湯裡請勿加入酒、醋、薑。先喝三口湯，可適應無人工添加，再吃肉。肉請不要使用沾料。到第四口湯時，您的口腔會告訴您，這湯棒透了，不會輸給法餐的湯喔。」

「康樂街牛肉湯」傳出頂讓消息後，不少饕客感到驚訝與不捨，也有熱情網友紛紛留言表示「想瞭解」；希望真的能夠順利轉讓，好讓饕客們能夠繼續享受到台南的好滋味。

「康樂街牛肉湯」細心提供饕客牛肉湯賞味秘笈。圖／摘自康樂街牛肉湯FB官方粉絲團。
「康樂街牛肉湯」細心提供饕客牛肉湯賞味秘笈。圖／摘自康樂街牛肉湯FB官方粉絲團。
「康樂街牛肉湯」創立於1993年。圖／摘自康樂街牛肉湯FB官方粉絲團。
「康樂街牛肉湯」創立於1993年。圖／摘自康樂街牛肉湯FB官方粉絲團。
「康樂街牛肉湯」湯頭招牌湯頭以老母雞、牛大骨、胡蘿蔔、蘋果等熬煮八小時而成。圖／摘自米其林官網。
「康樂街牛肉湯」湯頭招牌湯頭以老母雞、牛大骨、胡蘿蔔、蘋果等熬煮八小時而成。圖／摘自米其林官網。

台南 必比登

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