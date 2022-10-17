快訊

獨／百貨錯愕！童裝業績王「WHY AND 1/2」 證實明年結束營業

獨／華視新聞「共軍導彈襲台」連出6包不罰 法官給原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

挑戰行進中火車走秀！JASMINE GALLERIA大秀包下鳴日號

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
JASMINE GALLERIA於行進中的台鐵特別列車「鳴日號」上走秀。圖／JASMINE GALLERIA提供
JASMINE GALLERIA於行進中的台鐵特別列車「鳴日號」上走秀。圖／JASMINE GALLERIA提供

頂級訂製婚紗禮服品牌JASMINE GALLERIA，於今（10月17）日承包台鐵特別列車「鳴日號」，從南港前進到新竹全檜木古蹟香山車站，並在行進中的火車上展演發表「2022 Couture Collection年度訂製禮服」時尚大秀，凱渥16位超模與人氣男團原子少年成員陳峻廷共同演繹64套禮服。戲劇女神曾莞婷、郭書瑤、金鐘最佳新人盧以恩、名模王心恬都特地出席看秀。

來自美國芝加哥頂級訂製婚紗禮服品牌JASMINE GALLERIA這趟費心籌畫、別開生面的火車「2022 Couture Collection年度訂製禮服」時尚大秀，光是籌畫加上疫情延宕的時間就長達一年，承包的台鐵「鳴日號」列車的復古風格是曾獲得世界四大設計獎日本Good Design Award的五星級列車，香山車站更是台灣目前唯一僅存以阿里山檜木打造的全檜木火車站。

JASMINE GALLERIA自80年代起訂製婚紗，為全球無數女性圓夢。在復古列車鳴日號上展演的2022 Couture Collection，主題是永恆優雅，色調則以亮眼的水仙黃、寶石藍、翡翠綠、玫瑰粉以及經典黑白，結合經典雋永又充滿自由態度的法式60年代風格禮服，融合了歐洲神秘古典與現代的雙重元素。A-Line剪裁輪廓的禮服結合現在與過去，色彩明麗豐富的禮服則結合立體剪裁，雋永的黑白則裝飾精巧細緻的立體花瓣，花型輪廓裙襬和繽紛的立體刺繡花朵，以及多層次的閃爍蕾絲更猶如以服裝捕捉旅程的美景。原子少年成員陳峻廷演繹男裝，全白絲質軟緞絲瓜領西裝搭配逸大寬褲，令人印象深刻。

戲劇女神曾莞婷出席JASMINE GALLERIA 2022 Couture Collection年度訂製禮服大秀。圖／JASMINE GALLERIA提供
戲劇女神曾莞婷出席JASMINE GALLERIA 2022 Couture Collection年度訂製禮服大秀。圖／JASMINE GALLERIA提供
金鐘新人獎盧以恩出席JASMINE GALLERIA 2022 Couture Collection年度訂製禮服大秀。圖／JASMINE GALLERIA提供
金鐘新人獎盧以恩出席JASMINE GALLERIA 2022 Couture Collection年度訂製禮服大秀。圖／JASMINE GALLERIA提供
JASMINE GALLERIA 2022 Couture Collection年度訂製禮服大秀。圖／JASMINE GALLERIA提供
JASMINE GALLERIA 2022 Couture Collection年度訂製禮服大秀。圖／JASMINE GALLERIA提供
JASMINE GALLERIA 2022 Couture Collection年度訂製禮服大秀。圖／JASMINE GALLERIA提供
JASMINE GALLERIA 2022 Couture Collection年度訂製禮服大秀。圖／JASMINE GALLERIA提供
JASMINE GALLERIA 2022 Couture Collection年度訂製禮服大秀。圖／JASMINE GALLERIA提供
JASMINE GALLERIA 2022 Couture Collection年度訂製禮服大秀。圖／JASMINE GALLERIA提供
JASMINE GALLERIA 2022 Couture Collection年度訂製禮服大秀。圖／JASMINE GALLERIA提供
JASMINE GALLERIA 2022 Couture Collection年度訂製禮服大秀。圖／JASMINE GALLERIA提供
郭書瑤出席JASMINE GALLERIA 2022 Couture Collection年度訂製禮服大秀。圖／JASMINE GALLERIA提供
郭書瑤出席JASMINE GALLERIA 2022 Couture Collection年度訂製禮服大秀。圖／JASMINE GALLERIA提供
凱渥陳峻廷與名模王心恬出席JASMINE GALLERIA 2022 Couture Collection年度訂製禮服大秀。圖／JASMINE GALLERIA提供
凱渥陳峻廷與名模王心恬出席JASMINE GALLERIA 2022 Couture Collection年度訂製禮服大秀。圖／JASMINE GALLERIA提供
JASMINE GALLERIA 2022 Couture Collection年度訂製禮服大秀。圖／JASMINE GALLERIA提供
JASMINE GALLERIA 2022 Couture Collection年度訂製禮服大秀。圖／JASMINE GALLERIA提供
JASMINE GALLERIA 2022 Couture Collection年度訂製禮服大秀於香山車站。圖／JASMINE GALLERIA提供
JASMINE GALLERIA 2022 Couture Collection年度訂製禮服大秀於香山車站。圖／JASMINE GALLERIA提供

婚紗 原子少年

相關新聞

挑戰行進中火車走秀！JASMINE GALLERIA大秀包下鳴日號

頂級訂製婚紗禮服品牌JASMINE GALLERIA，於今（10月17）日承包台鐵特別列車「鳴日號」，從南港前進到新竹全...

旅遊業促銷日本包機 東京5天1夜住宿萬元有找

ITF台北國旅展11月初將登場，旅遊業在旅展前紛紛促銷，有業者推出日本自由行包機，東京5天遊加1夜住宿，未稅新台幣近90...

昆凌600萬珠寶上身美型站台Boucheron台中大遠百專賣店

法國高級珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）今日為品牌台中大遠百專賣店正式開幕，除帶來同步巴黎的古典美學與高級珠寶，品牌...

學「翹臀珍」珍妮佛羅培茲、Rita Ora 花小錢也能穿搭出高質感

「翹臀珍」珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）、性感英國歌手Rita Ora每每現身都能驚艷眾人，超強氣場穿搭，...

好市多2022黑色購物週限時這7天 黑鑽卡專屬優惠多更多

今年物價漲不停，大家都在期待年末雙11、黑色星期五優惠撿便宜。美式賣場好市多年度盛事「黑色購物週」今年活動時間悄悄確認，...

不是詐騙！LINE「免費熊大貼圖」真心寵粉限時免費下載

民眾防詐意識提升，讓今天網路瘋傳的「免費熊大貼圖」活動一度被許多用戶誤認為是詐騙訊息，想點又不敢打開來看，這也讓LINE...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。