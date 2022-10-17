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挑戰行進中火車走秀！JASMINE GALLERIA大秀包下鳴日號
頂級訂製婚紗禮服品牌JASMINE GALLERIA，於今（10月17）日承包台鐵特別列車「鳴日號」，從南港前進到新竹全檜木古蹟香山車站，並在行進中的火車上展演發表「2022 Couture Collection年度訂製禮服」時尚大秀，凱渥16位超模與人氣男團原子少年成員陳峻廷共同演繹64套禮服。戲劇女神曾莞婷、郭書瑤、金鐘最佳新人盧以恩、名模王心恬都特地出席看秀。
來自美國芝加哥頂級訂製婚紗禮服品牌JASMINE GALLERIA這趟費心籌畫、別開生面的火車「2022 Couture Collection年度訂製禮服」時尚大秀，光是籌畫加上疫情延宕的時間就長達一年，承包的台鐵「鳴日號」列車的復古風格是曾獲得世界四大設計獎日本Good Design Award的五星級列車，香山車站更是台灣目前唯一僅存以阿里山檜木打造的全檜木火車站。
JASMINE GALLERIA自80年代起訂製婚紗，為全球無數女性圓夢。在復古列車鳴日號上展演的2022 Couture Collection，主題是永恆優雅，色調則以亮眼的水仙黃、寶石藍、翡翠綠、玫瑰粉以及經典黑白，結合經典雋永又充滿自由態度的法式60年代風格禮服，融合了歐洲神秘古典與現代的雙重元素。A-Line剪裁輪廓的禮服結合現在與過去，色彩明麗豐富的禮服則結合立體剪裁，雋永的黑白則裝飾精巧細緻的立體花瓣，花型輪廓裙襬和繽紛的立體刺繡花朵，以及多層次的閃爍蕾絲更猶如以服裝捕捉旅程的美景。原子少年成員陳峻廷演繹男裝，全白絲質軟緞絲瓜領西裝搭配逸大寬褲，令人印象深刻。
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