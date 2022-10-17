挑戰行進中火車走秀！JASMINE GALLERIA大秀包下鳴日號

頂級訂製婚紗禮服品牌JASMINE GALLERIA，於今（10月17）日承包台鐵特別列車「鳴日號」，從南港前進到新竹全檜木古蹟香山車站，並在行進中的火車上展演發表「2022 Couture Collection年度訂製禮服」時尚大秀，凱渥16位超模與人氣男團原子少年成員陳峻廷共同演繹64套禮服。戲劇女神曾莞婷、郭書瑤、金鐘最佳新人盧以恩、名模王心恬都特地出席看秀。

來自美國芝加哥頂級訂製婚紗禮服品牌JASMINE GALLERIA這趟費心籌畫、別開生面的火車「2022 Couture Collection年度訂製禮服」時尚大秀，光是籌畫加上疫情延宕的時間就長達一年，承包的台鐵「鳴日號」列車的復古風格是曾獲得世界四大設計獎日本Good Design Award的五星級列車，香山車站更是台灣目前唯一僅存以阿里山檜木打造的全檜木火車站。