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高原騎士再現原桶強度Cask Strength Release No.3登場

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
高原騎士原酒Cask Strength Release No. 3，以「原汁、原色、原味」裝瓶，不添加一滴水，酒精濃度64.1%。圖／台灣愛丁頓提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
高原騎士原酒Cask Strength Release No. 3，以「原汁、原色、原味」裝瓶，不添加一滴水，酒精濃度64.1%。圖／台灣愛丁頓提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

在威士忌迷敲碗下，位於奧克尼群島上的單一麥芽威士忌酒廠高原騎士（Highland Park）旗下屢獲殊榮的原桶強度Cask Strength Release系列，推出全新酒款 Cask Strength Release No.3。新酒款以「原汁、原色、原味」裝瓶，不添加一滴水，非冷凝過濾，保留豐富的酒酯，完美留存高原騎士100%原酒本色。

原桶強度 Cask Strength Release No.3，以高比例的奧克尼泥煤煙燻麥芽釀造而成，相較於同系列其餘單一麥芽威士忌，煙燻風味更為濃烈。其熟成酒桶主要為初次美國橡木與初次歐洲橡木雪莉桶，搭配少量refill桶，呈現出焦炭橡木、熱帶水果、茴香、石楠花蜜、香草奶油、芳香紫羅蘭、海綿蛋糕和煙燻泥煤風味。

高原騎士首席釀酒師Gordon Motion表示：「由於酒款保持原桶強度，因此品酩者得以站在絕佳位置開始探索，自由透過添加水、冰塊或任何喜歡的飲用方式，找出最適合自己味蕾的滋味。這是你的威士忌，應該以你自己的方式享用。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高原騎士原酒Cask Strength Release No. 3，容量700毫升，建議售價3,100元。圖／台灣愛丁頓提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
高原騎士原酒Cask Strength Release No. 3，容量700毫升，建議售價3,100元。圖／台灣愛丁頓提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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