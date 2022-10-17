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學「翹臀珍」珍妮佛羅培茲、Rita Ora 花小錢也能穿搭出高質感

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
美國歌手Jennifer Lopez以一身俐落的全白西裝造型登場，搭配CHARLES & KEITH簡約彎月小流浪包。圖／CHARLES & KEITH提供
美國歌手Jennifer Lopez以一身俐落的全白西裝造型登場，搭配CHARLES & KEITH簡約彎月小流浪包。圖／CHARLES & KEITH提供

「翹臀珍」珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）、性感英國歌手Rita Ora每每現身都能驚艷眾人，超強氣場穿搭，總能引起矚目帶起流行仿效。但仔細拆解過會發現，這些一線明星的愛用單品，也不盡然全是價格高昂的品牌，所以只要慎選風格，也能穿搭出高質感。

像是新加坡的時尚品牌CHARLES & KEITH擅長打造搭配性極強、風格多元的鞋包單品，每每推出新品連許多知名明星也都愛不釋手。如同Jennifer Lopez日前出席公眾活動，以一身俐落的全白西裝造型登場，搭配CHARLES & KEITH簡約彎月小流浪包， 為整體造型增添一股柔美氣息。英國歌手Rita Ora簡單穿著幾何花紋Legging、西裝外套，並腳踩CHARLES & KEITH新款Roony漆皮厚底懶人鞋，營造出帥氣機場穿搭。

英國歌手Rita Ora簡單穿著幾何花紋Legging、西裝外套，並腳踩CHARLES & KEITH新款Roony漆皮厚底懶人鞋。圖／CHARLES & KEITH提供
英國歌手Rita Ora簡單穿著幾何花紋Legging、西裝外套，並腳踩CHARLES & KEITH新款Roony漆皮厚底懶人鞋。圖／CHARLES & KEITH提供

而ROBINMAY秋冬新款第三象限斜背包與日曜烏托邦肩背包，則以撕去既有標籤、跨越性別限制而設。ROBINMAY讓第三象限斜背包，透過融合金屬與皮料，以及方形包款的俐落線條與五金相呼應，展現強烈風格。而日曜烏托邦肩背包，以在旅行中體驗自由和解放自我發想，利用水桶包包型加大空間容量，內部也貼心增加隔層，更方便收納跟歸類，同時附帶上了可拆卸的鋼印小包。

ROBINMAY第三象限斜背包2,580元。圖／ROBINMAY提供
ROBINMAY第三象限斜背包2,580元。圖／ROBINMAY提供

CHARLES & KEITH Gabine水桶包1,690元。圖／CHARLES & KEITH提供
CHARLES & KEITH Gabine水桶包1,690元。圖／CHARLES & KEITH提供

CHARLES & KEITH Lula漆皮樂福鞋2,490元。圖／CHARLES & KEITH提供
CHARLES & KEITH Lula漆皮樂福鞋2,490元。圖／CHARLES & KEITH提供

ROBINMAY日曜烏托邦肩背包2,780元。圖／ROBINMAY提供
ROBINMAY日曜烏托邦肩背包2,780元。圖／ROBINMAY提供

CHARLES & KEITH簡約彎月小流浪包2,490元。圖／CHARLES & KEITH提供
CHARLES & KEITH簡約彎月小流浪包2,490元。圖／CHARLES & KEITH提供

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