昆凌600萬珠寶上身美型站台Boucheron台中大遠百專賣店
法國高級珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）今日為品牌台中大遠百專賣店正式開幕，除帶來同步巴黎的古典美學與高級珠寶，品牌大使昆凌也現身站台，並配戴上多款Serpent Bohème、Animaux系列的高級珠寶，氣質亮相。
甫從巴黎時裝周返台的昆凌，表示每次前往巴黎總能發現新穎的人、事、物，並讓她大讚法國女人實在太耀眼了，而巴黎女性的愜意風格，更是與Boucheron的無形共鳴。今日出席記者會時，昆凌以一身黑色平口上衣搭配黑長褲，性感、俐落而大方，同時她身上再配戴了Animaux蜂鳥戒指、Serpent Bohème系列耳環與Serpent Bohème系列solarité項鍊，珠寶總價大破612萬，同時她並對一款大克拉數、151萬的摩根石玫瑰金羽毛鑽石項鍊印象深刻，表示格外心動。
Boucheron台中大遠百專賣店是Boucheron首度踏出台北的全台第四間專賣店。品牌表示之所以踏入台中，首先台中高級珠寶近期每年都以雙位數成長、展現驚人潛力，其二台中大遠百的珠寶業績更為全台百貨第二名，加上其位置鄰近七期，大幅縮短與頂級消費者的地理距離。品牌並分享專賣店自8月底試營運以來，常讓不少消費者開心直呼「你們終於來台中了！」進而凸顯台中消費者對Boucheron珠寶的高度渴求。
而本次Boucheron台中大遠百專賣店並帶來同步巴黎芳登廣場的法式美學：從深色大理石的模製框架、黑色金屬框架，以及法國「古典主義」特有的對稱性，都在店裝外牆、地毯、或傢俱中巧妙具現。
值得一提的是，15坪的空間雖然相對輕巧，卻讓不少消費者踏入後大呼舒適，原來店中陳列商品數量僅為一般店型的1/2，加上VIP空間隱藏在落地鏡後，都讓整體體驗隱密而舒適。約2-3坪的VIP沙龍牆上再繪有孔雀、鳥禽、牡丹與花卉，除呼應品牌自1866年以來的經典Animaux系列，也和今日昆凌手上配戴的Animaux Hopi蜂鳥戒指，不謀而合。
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