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誰是金牌台啤百萬代言人？10月22日金牌創世代總決賽揭曉

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
「金牌創世代」原創音樂徵選活動總決賽，將於10月22日在台北流行音樂中心南基地戶外廣場舉行，採免費入場。圖／台灣菸酒公司提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「金牌創世代」原創音樂徵選活動總決賽，將於10月22日在台北流行音樂中心南基地戶外廣場舉行，採免費入場。圖／台灣菸酒公司提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

本土啤酒領導品牌「台灣啤酒」，長期支持台灣音樂，今年首次舉辦「金牌創世代」原創音樂徵選活動，將於10月22日在台北流行音樂中心南基地戶外廣場，辦理最終10組的總決賽；現場還有董事長樂團、美秀集團、麋先生、槍擊潑辣等超強卡司貴賓，輪番演出。活動採免費入場，周邊並設有台灣啤酒攤位、文創美食市集及裝置藝術等，邀請民眾一起來嗨翻周末午后。

「金牌創世代」原創音樂徵選活動，歷經兩百多位音樂人投稿海選，日前在角落文創展演空間進行30強現場複賽。來自台灣各地的參賽者們LIVE精彩演出，在啤酒助興下，台上台下互動熱烈。

歷經專業評審團激烈討論，脫穎而出進入決賽的10組名單為洪比利Billy Walshaw、海岸乾杯、Traveller旅人、核果人NUTS、板凳樂團、壞蛋王・老五、偏執狂樂團、原庄進口、安妮塔克、慵懶計畫等，各個實力堅強。

最佳主題曲創作獎得主，將有機會成為金牌品牌歌曲及百萬代言人。想先欣賞入圍名單及歌曲，可上「金牌創世代」活動官網搶先聆聽，線上還可票選「最佳人氣獎」，每日可投3票。

活動當天在「台北流行音樂中心南基地戶外音樂廣場」現場的台啤專屬販售區，除金牌、經典、18天外，還有水果、Mojito、精釀…等等多樣性啤酒。此外還有台北東區最潮「混市集」的美食與文創選物攤位，千萬別錯過。

◎「金牌創世代」原創音樂總決賽

時間：2022年10月22日下午2點到9點

地點：台北流行音樂中心 南基地戶外音樂廣場

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「台灣啤酒」長期支持台灣音樂，今年首次舉辦「金牌創世代」原創音樂徵選活動。圖／台灣菸酒公司提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「台灣啤酒」長期支持台灣音樂，今年首次舉辦「金牌創世代」原創音樂徵選活動。圖／台灣菸酒公司提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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