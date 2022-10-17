快訊

日職／火腿未官宣王柏融退團 日網友：還在交涉嗎？太可怕了

好市多2022「黑色購物週」登場 限時這7天準備撿便宜

聽新聞
test
0:00 / 0:00

好市多2022黑色購物週限時這7天 黑鑽卡專屬優惠多更多

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
好市多黑色購物週今年將會增加更多黑鑽卡有專屬優惠。記者黃筱晴／攝影
好市多黑色購物週今年將會增加更多黑鑽卡有專屬優惠。記者黃筱晴／攝影

今年物價漲不停，大家都在期待年末雙11黑色星期五優惠撿便宜。美式賣場好市多年度盛事「黑色購物週」今年活動時間悄悄確認，同樣選在11月最後一週，將於11月21日至11月27日限時7天於全台各分店熱鬧登場。業者表示，會按照往例同樣在活動前1天於官方App公告隔日主打優惠品項，今年更會增加更多黑鑽卡友專屬的會員優惠品項，至於限購方式、營業時間等資訊，則屆時依照現場公告為準。

依照去年活動，除了App提前預告的重點特惠商品，每日賣場也會另外推出約200多款的特價商品，且優惠商品多元，從家電、3C、珠寶、日常用品、食品等，2021年替會員省下金額超過29萬，預估往年受到矚目的大電視、黃金、鑽石等，今年肯定也不會缺席。想要把握機會搶優惠的消費者，趕快訂下行事曆，別錯過年度折扣最深的最佳購物時機。

2022好市多黑色購物週時間確認了，將於11月21日至11月27日限時7天於全台各分店熱鬧登場。記者黃筱晴／攝影
2022好市多黑色購物週時間確認了，將於11月21日至11月27日限時7天於全台各分店熱鬧登場。記者黃筱晴／攝影

雙11 黑色星期五 好市多

延伸閱讀

她抱「8年前買的印表機」硬要退 理由超傻眼！好市多1舉動反擊…退貨商品去哪了？

好市多電視壞掉不願等2周報修 他祭出「這1招」秒換新挨轟：無恥秀下限

好市多葡萄發霉 他怒：放1個月還拿來賣？1關鍵反被網嗆翻

好市多能客製？她點18吋夏威夷披薩「不要火腿」 網暴動：下次來點

相關新聞

好市多2022黑色購物週限時這7天 黑鑽卡專屬優惠多更多

今年物價漲不停，大家都在期待年末雙11、黑色星期五優惠撿便宜。美式賣場好市多年度盛事「黑色購物週」今年活動時間悄悄確認，...

昆凌600萬珠寶上身美型站台Boucheron台中大遠百專賣店

法國高級珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）今日為品牌台中大遠百專賣店正式開幕，除帶來同步巴黎的古典美學與高級珠寶，品牌...

學「翹臀珍」珍妮佛羅培茲、Rita Ora 花小錢也能穿搭出高質感

「翹臀珍」珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）、性感英國歌手Rita Ora每每現身都能驚艷眾人，超強氣場穿搭，...

不是詐騙！LINE「免費熊大貼圖」真心寵粉限時免費下載

民眾防詐意識提升，讓今天網路瘋傳的「免費熊大貼圖」活動一度被許多用戶誤認為是詐騙訊息，想點又不敢打開來看，這也讓LINE...

吳寶春獨家導入挪威百年磨坊麵粉 6款麵包復刻北歐時光

秉持「我喜歡，以麵包閱讀世界」為信念的吳寶春師傅，繼去年「以潘尼朵妮閱讀義大利」後，今年與挪威具有176年歷史穀物公司斯...

極簡優雅皮件再進化 路易威登Aerogram霧面新色亮相

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）男士皮件Aerogram系列，以航空郵簡為靈感而取名，採用流線型建築形狀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。