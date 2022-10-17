好市多2022黑色購物週限時這7天 黑鑽卡專屬優惠多更多

今年物價漲不停，大家都在期待年末雙11、黑色星期五優惠撿便宜。美式賣場好市多年度盛事「黑色購物週」今年活動時間悄悄確認，同樣選在11月最後一週，將於11月21日至11月27日限時7天於全台各分店熱鬧登場。業者表示，會按照往例同樣在活動前1天於官方App公告隔日主打優惠品項，今年更會增加更多黑鑽卡友專屬的會員優惠品項，至於限購方式、營業時間等資訊，則屆時依照現場公告為準。

依照去年活動，除了App提前預告的重點特惠商品，每日賣場也會另外推出約200多款的特價商品，且優惠商品多元，從家電、3C、珠寶、日常用品、食品等，2021年替會員省下金額超過29萬，預估往年受到矚目的大電視、黃金、鑽石等，今年肯定也不會缺席。想要把握機會搶優惠的消費者，趕快訂下行事曆，別錯過年度折扣最深的最佳購物時機。 2022好市多黑色購物週時間確認了，將於11月21日至11月27日限時7天於全台各分店熱鬧登場。記者黃筱晴／攝影