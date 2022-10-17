不是詐騙！LINE「免費熊大貼圖」真心寵粉限時免費下載

民眾防詐意識提升，讓今天網路瘋傳的「免費熊大貼圖」活動一度被許多用戶誤認為是詐騙訊息，想點又不敢打開來看，這也讓LINE官方緊急發出公告，「這真的不是詐騙！是感謝用戶的寵粉活動啦。」

LINE為了感謝用戶們一直以來對貼圖的支持與愛護，無預警驚喜釋出了一組超受歡迎的熊大兔兔貼圖「Q彈可愛★ LINE卡通明星」，即刻起至台灣時間10月17日19:00止，開放用戶免費下載，就是要跟大家一起擺脫憂鬱又潮濕的星期一。

LINE也提醒，只要認明LINE網址「https://line.me/」，即可放心下載貼圖，歡迎用戶趕快下載，還能轉送好友。限時免費下載傳送門（限手機開啟）：https://lin.ee/NEBIKP5/crtw。