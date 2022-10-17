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極簡優雅皮件再進化 路易威登Aerogram霧面新色亮相

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
路易威登推出Aerogram男士皮件系列。圖／路易威登提供
路易威登推出Aerogram男士皮件系列。圖／路易威登提供

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）男士皮件Aerogram系列，以航空郵簡為靈感而取名，採用流線型建築形狀流露出雅致與摩登的造型，向現代旅行藝術致敬。Aerogram系列重新詮釋了品牌代表性的Messenger郵差包和Keepall包款，以及都會生活必不可少的包款，從中汲 取精髓，散發摩登高尚氣質。

系列焦點單品包括一款附有前袋、加固肩帶與頂部提把的大容量背包、一款帶有拉鍊和翻蓋口袋的腰帶包，還有一個拉鍊手拿包。Aerogram系列皮件皆使用柔軟又硬挺的全粒面皮革製作， 像蓋上航空郵戳一樣，在包身上裝飾金屬LV標誌。 尺寸較大的包款，搭配帶有路易威登字母的可調節編織緹花肩帶，這個便於使用的設計，靈來來自於品牌手工製作行李箱內最早兼具時尚感及 功能性的配件。 每件產品均附有一個可提供客製化服務的行李牌，讓使用者可以 在行李牌上加入自己的姓名。

本季秋冬在原本Aerogram系列的基礎上，又加入更多可相互搭配的包款，像是大容量的Keepall 50旅行袋和直式拉鍊錢包、Pilot小錢包等必備的出行好物，並提供多種顏色選 擇如霧面黑、霧面卡其色、霧面深海軍色或溫暖的霧面橘黃色等經典百搭的色彩，煥發出嶄新的精緻感與優雅感。

City Keepall霧面橘黃色LV Aerogram皮革肩背包，84,500元。圖／路易威登提供
City Keepall霧面橘黃色LV Aerogram皮革肩背包，84,500元。圖／路易威登提供
City Keepall霧面卡其灰色LV Aerogram皮革肩背包，84,500元。圖／路易威登提供
City Keepall霧面卡其灰色LV Aerogram皮革肩背包，84,500元。圖／路易威登提供
路易威登推出Aerogram男士皮件系列。圖／路易威登提供
路易威登推出Aerogram男士皮件系列。圖／路易威登提供
霧面卡其色LV Aerogram皮革後背包，10萬8,000元。圖／路易威登提供
霧面卡其色LV Aerogram皮革後背包，10萬8,000元。圖／路易威登提供
霧面深海軍藍色LV Aerogram皮革公事包，價格店洽。圖／路易威登提供
霧面深海軍藍色LV Aerogram皮革公事包，價格店洽。圖／路易威登提供
霧面深海軍藍色LV Aerogram皮革郵差包，85,500元。圖／路易威登提供
霧面深海軍藍色LV Aerogram皮革郵差包，85,500元。圖／路易威登提供
霧面橘黃色LV Aerogram皮革斜背包，72,500元。圖／路易威登提供
霧面橘黃色LV Aerogram皮革斜背包，72,500元。圖／路易威登提供
路易威登推出Aerogram男士皮件系列。圖／路易威登提供
路易威登推出Aerogram男士皮件系列。圖／路易威登提供

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