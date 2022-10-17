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極簡優雅皮件再進化 路易威登Aerogram霧面新色亮相
路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）男士皮件Aerogram系列，以航空郵簡為靈感而取名，採用流線型建築形狀流露出雅致與摩登的造型，向現代旅行藝術致敬。Aerogram系列重新詮釋了品牌代表性的Messenger郵差包和Keepall包款，以及都會生活必不可少的包款，從中汲 取精髓，散發摩登高尚氣質。
系列焦點單品包括一款附有前袋、加固肩帶與頂部提把的大容量背包、一款帶有拉鍊和翻蓋口袋的腰帶包，還有一個拉鍊手拿包。Aerogram系列皮件皆使用柔軟又硬挺的全粒面皮革製作， 像蓋上航空郵戳一樣，在包身上裝飾金屬LV標誌。 尺寸較大的包款，搭配帶有路易威登字母的可調節編織緹花肩帶，這個便於使用的設計，靈來來自於品牌手工製作行李箱內最早兼具時尚感及 功能性的配件。 每件產品均附有一個可提供客製化服務的行李牌，讓使用者可以 在行李牌上加入自己的姓名。
本季秋冬在原本Aerogram系列的基礎上，又加入更多可相互搭配的包款，像是大容量的Keepall 50旅行袋和直式拉鍊錢包、Pilot小錢包等必備的出行好物，並提供多種顏色選 擇如霧面黑、霧面卡其色、霧面深海軍色或溫暖的霧面橘黃色等經典百搭的色彩，煥發出嶄新的精緻感與優雅感。
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