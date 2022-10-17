LVMH投資永續義大利！生意興隆FENDI、BVLGARI擴建廠房
全球時尚龍頭LVMH集團，旗下2大義大利品牌FENDI、寶格麗（BVLGARI）均源自於羅馬，分別擅長精緻皮件與奢華珠寶，受到全球時尚人士的喜愛。寶格麗本月宣布，繼於歷史悠久的義大利北部瓦倫扎（Valenza）金工區創建全新的卓越珠寶工坊園區五年之後，將擴建Manifattura珠寶工坊，進一步拓展歐洲最大的珠寶生產基地。FENDI則是宣布於本月中正式啟用兩處最新落成啟用的工廠：一是於佛羅倫斯附近Capannuccia的FENDI Factory皮革工廠，以及位於馬凱大省費爾莫的FENDI Factory鞋廠。
寶格麗擴建瓦倫扎(VALENZA) MANIFATTURA珠寶工坊園區的計畫，預計將於2024年年底竣工，屆時將新增17,500平方公尺的空間，計畫擴增招募 650位珠寶工匠，至2028年時將實現園區珠寶產能翻倍。Manifattura珠寶工坊坐落於瓦倫扎著名的Cascina dell'Orefice，也就是知名金匠大師Francesco Caramora的起源之地。1817年他在此開設金匠工坊，讓這座北義城鎮從默默無名的小村莊成為了名滿海外的黃金之城。而新的園區將創建寶格麗學校（Scuola Bulgari），核心企劃是與Tarì設計學院共同推動的教育中心，是品牌首度為外部學生為主的專才培訓學校。擴建工程由義大利建築集團Politecnica秉持百分之百的永續方法設計建構，並將爭取贏得全球最嚴格的永續建築標準 LEED 認證（能源與環境設計領先）；目前Manifattura珠寶工坊已於2017年取得金級認證。
兩處新的FENDI Factory皮件工廠與鞋廠彰顯出FENDI投資與提升「義大利製造」價值的重要性。位於義大利Bagno a Ripoli市Capannuccia托斯卡尼鄉間中央地帶的FENDI Factory皮件工廠，鄰近佛羅倫斯，將在2023年成為第一處取得LEED白金級認證的永續工廠。工廠粽共佔地八公頃，有三萬平方公尺的土地面積原為Fornace Brunelleschi窯場所在地。最早由米蘭建築公司Piuarch開發進行整體開發設計，後交由FENDI建築部門跟進。工廠園區的景觀設計將工廠與景觀融為一體，並以融入歷史意義的赤陶工藝磚作為工廠室內裝潢。
而FENDI的全新鞋廠，則是將目前位於大利製鞋重鎮的馬凱大區聖喬治港附近的鞋廠搬到費爾莫，在費爾莫成立全新鞋廠。鞋廠佔地七千多平方公尺，設計和諧融入室外的自然景觀，裝飾FENDI內部的收藏品與典藏的藝術作品。FENDI秉持盡量不影響環境的理念來設計這處鞋廠，徹底利用自然光，使用太陽能板來產生部分電力。同時，FENDI也與Altagamma及同樣位於費爾莫的Ostilio Ricci學院合作推動「Adopt a School」教育項目，再次持續投入耕耘「義大利製造」與新一代工匠，實踐品牌對企業社會責任的承諾。
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