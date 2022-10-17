LVMH投資永續義大利！生意興隆FENDI、BVLGARI擴建廠房

全球時尚龍頭LVMH集團，旗下2大義大利品牌FENDI、寶格麗（BVLGARI）均源自於羅馬，分別擅長精緻皮件與奢華珠寶，受到全球時尚人士的喜愛。寶格麗本月宣布，繼於歷史悠久的義大利北部瓦倫扎（Valenza）金工區創建全新的卓越珠寶工坊園區五年之後，將擴建Manifattura珠寶工坊，進一步拓展歐洲最大的珠寶生產基地。FENDI則是宣布於本月中正式啟用兩處最新落成啟用的工廠：一是於佛羅倫斯附近Capannuccia的FENDI Factory皮革工廠，以及位於馬凱大省費爾莫的FENDI Factory鞋廠。

寶格麗擴建瓦倫扎(VALENZA) MANIFATTURA珠寶工坊園區的計畫，預計將於2024年年底竣工，屆時將新增17,500平方公尺的空間，計畫擴增招募 650位珠寶工匠，至2028年時將實現園區珠寶產能翻倍。Manifattura珠寶工坊坐落於瓦倫扎著名的Cascina dell'Orefice，也就是知名金匠大師Francesco Caramora的起源之地。1817年他在此開設金匠工坊，讓這座北義城鎮從默默無名的小村莊成為了名滿海外的黃金之城。而新的園區將創建寶格麗學校（Scuola Bulgari），核心企劃是與Tarì設計學院共同推動的教育中心，是品牌首度為外部學生為主的專才培訓學校。擴建工程由義大利建築集團Politecnica秉持百分之百的永續方法設計建構，並將爭取贏得全球最嚴格的永續建築標準 LEED 認證（能源與環境設計領先）；目前Manifattura珠寶工坊已於2017年取得金級認證。

兩處新的FENDI Factory皮件工廠與鞋廠彰顯出FENDI投資與提升「義大利製造」價值的重要性。位於義大利Bagno a Ripoli市Capannuccia托斯卡尼鄉間中央地帶的FENDI Factory皮件工廠，鄰近佛羅倫斯，將在2023年成為第一處取得LEED白金級認證的永續工廠。工廠粽共佔地八公頃，有三萬平方公尺的土地面積原為Fornace Brunelleschi窯場所在地。最早由米蘭建築公司Piuarch開發進行整體開發設計，後交由FENDI建築部門跟進。工廠園區的景觀設計將工廠與景觀融為一體，並以融入歷史意義的赤陶工藝磚作為工廠室內裝潢。