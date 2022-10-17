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二人同行、一人半價 老爺小花園期間限定晚餐優惠

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
法式櫻桃鴨胸佐紅酒芥末醬汁。圖／老爺小花園提供。
法式櫻桃鴨胸佐紅酒芥末醬汁。圖／老爺小花園提供。

座落伊通公園旁的「royal petite garden老爺小花園」坐擁絕佳採光與蓊綠景緻，10月18日起全面調整菜單內容，份量與品質雙雙升級至2.0版，並結合集團烘焙坊資源，推出外賣麵包及常溫甜點；並於10月18日起至11月30日晚餐時段限定，推出點主餐打卡「二人同行、一人半價」優惠（優惠以價低者計，需另加收原價一成服務費）。

「royal petite garden老爺小花園」是老爺酒店集團董事顏瓊姿於2015年打造，結合餐廳、咖啡館與烘焙，在都會叢林間提供一處清新、輕鬆、舒適的歇息空間，供應義式風格料理、早午餐、下午茶、麵包甜點及飲品，內用外帶皆宜。

在早午餐部分，「royal petite garden老爺小花園」結合早午餐五大要素——熟度恰到好處的雞蛋、肉類蛋白質（帶骨香腸＆培根、BBQ雞腿排、香煎鮭魚、香烤牛排四款擇一）、自製酥香可頌、新鮮爽脆生菜、及厚切薯條，售價368元～568元，加價80元可升級小花園冰釀咖啡、拿鐵、美式、甘草薄荷茶、水果茶、現打果汁；每日11:00供應至16:30。

在晚餐方面，六款海陸主餐——BBQ燒烤雞腿排（458元）、黃金六兩松阪豬 （528元）、德國豬腳佐酸椰菜（588元）、法式櫻桃鴨胸佐紅酒芥末醬汁（628元）、香草奶油鮭魚鮮蝦佐番茄醬汁（628元）、香烤美國菲力佐黑松露醬汁 （888元）選擇相當多元，主餐均附湯、麵包、飲品（咖啡或茶）。

更貼心的是，餐廳全日供應義大利麵與燉飯，主廚嚴選優質食材搭配自製醬汁，透過2.0升級版菜單為每一款飯麵增添豐富食材；飯麵類皆附湯、麵包、飲品（咖啡或茶）。選項包括經典肉醬肉丸子義大利麵（388元）、香蒜蘆筍蛤蜊義大利麵（428元）、青醬什錦海鮮義大利麵（528元）、明太子鮮蝦奶油義大利麵 （528元）、牛肝菌蕈菇風味燉飯（588元）、黑松露雞肉燉飯（528元）、軟殼蟹海膽風味燉飯（588元）、紅酒燉牛肉（附飯）（588元）、紅酒煨羊膝（附飯）（628元）。

此外，集團自家烘焙坊堅持嚴選日本及法國麵粉、法國AOP奶油、馬達加斯加香草莢等優質食材，每週二至週五中午新鮮出爐全麥麵包、蔓越莓柑橘麵包、紅豆奶油乳酪菓子、芋頭麻吉菓子、克林姆菓子多款手工麵包及瑪德蓮、檸檬磅蛋糕、覆盆子磅蛋糕等常溫甜點，讓伊通公園飄散陣陣暖甜香氣。

呼應升級版菜單，顏瓊姿董事長特別邀請曾獲美國華人博物館（MOCA）頒發傑出藝術家傳承獎的紐約知名工藝家蔡爾平老師，於老爺小花園入口側打造一座繽紛風箏拱門，運用不鏽鋼材製作彩色飛揚風箏，希望喚起每一人的純真童心及夢想初心，也期盼藉由公共藝術為都市帶來更美好風景。

老爺小花園外賣各式常溫甜點。圖／老爺小花園提供。
老爺小花園外賣各式常溫甜點。圖／老爺小花園提供。
經典小花園早午餐。圖／老爺小花園提供。
經典小花園早午餐。圖／老爺小花園提供。
青醬什錦海鮮義大利麵。圖／老爺小花園提供。
青醬什錦海鮮義大利麵。圖／老爺小花園提供。
香烤美國菲力佐黑松露醬汁。圖／老爺小花園提供。
香烤美國菲力佐黑松露醬汁。圖／老爺小花園提供。
紅酒燉牛肉飯。圖／老爺小花園提供。
紅酒燉牛肉飯。圖／老爺小花園提供。
明太子鮮蝦奶油義大利麵。圖／老爺小花園提供。
明太子鮮蝦奶油義大利麵。圖／老爺小花園提供。
知名工藝家蔡爾平老師，於老爺小花園入口側打造繽紛風箏拱門。圖／老爺小花園提供。
知名工藝家蔡爾平老師，於老爺小花園入口側打造繽紛風箏拱門。圖／老爺小花園提供。

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