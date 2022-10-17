解封話題夯！行李箱品牌搶搭出國熱潮推新款搶市

國人期待已久的解封，終於在日前成真，加上鄰近亞洲國家也放寬了個人自由行等措施，旋即就掀起出國潮，甚至日本沖繩機場還因為疫後人力無法補足，導致已售航班被迫取消，形成另類「受災戶」。而行李箱品牌也看好了這波熱潮，紛紛推出新款來搶商機，希望能彌補先前的損失。

Samsonite RED就再度與南韓天團BTS（防彈少年團）合作，以其暢銷單曲「Butter」以及「Butter RECIPE」為主題，推出一系列旅行裝備。不同於過去的聯名，多是以BTS的代表色「紫色」當作主軸，此次Samsonite以歌曲的意涵，擷取了奶油黃與黑色組合，來呼應輕快又極富活力的動感氛圍。跨界合作了15款商品，包含行李箱、後背包、斜背包、托特包以及筆電套等。值得一提的是在每個行李箱輪蓋上皆有配置了代表歌曲「Butter」的印刷圖形圖案，以及附贈 DIY 客製套件，消費者可以隨心隨地更換logo板、頂部手柄和輪蓋，滿足獨一無二的個性化需求。

旅行箱品牌CROWN以黑色跟綠色迷彩重新裝飾招牌悍馬箱。圖／CROWN提供

而輕奢旅行箱品牌CROWN在這季也為招牌悍馬箱，推出新配色，迎合消費者嚐鮮心情。品牌以黑色跟綠色迷彩重新裝飾箱身，配備日本HINOMOTO的360度靜音飛機輪、TSA海關鎖及耐摔防護角。同時，也納入使用者的回饋，把「箱面手把」變得更短更輕量，實用性大增。

Samonite RED與BTS聯名24吋LUGGAGE四輪行李箱，8,800元。圖／Samsonite提供