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毛孩爸媽必收！全家《湯姆貓與傑利鼠》第2波寵物外出包、摺疊碗搞怪又實用

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全家便利商店推出《湯姆貓與傑利鼠》第2波集點，變形款絨毛抱枕毯療癒必收，還有寵物摺疊碗、外出包讓毛孩超搶眼。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出《湯姆貓與傑利鼠》第2波集點，變形款絨毛抱枕毯療癒必收，還有寵物摺疊碗、外出包讓毛孩超搶眼。圖／全家便利商店提供

全家「湯姆貓與傑利鼠逗趣鬧全家」集點活動第2波來了，10月19日起將推出全新5款生活好物，其中最特別的是主打毛孩需求的寵物外出包和折疊碗，另外還有體重計、抱枕毯、便當盒，10月19日至11月15日限時使用會員點數400點＋299元起即可獲得。

攜帶毛孩外出免不了大包小包，全家這次推出的寵物外出包圖案超吸睛，有湯姆貓、傑利鼠、小不點泰菲在起司中穿梭嬉戲，寵物外出摺疊碗還可以用掛勾扣在一起，出門超方便，兩款商品分別可以400點加價599元、299元換購。

而首波鬆餅傑利鼠與扁平湯姆貓受到粉絲瘋搶，這回百變形態的兩大角色再分別化身為立方體與三角體絨毛抱枕，還附有印著各種變形湯姆貓、傑利鼠的毯子，就連超經典的保齡球湯姆貓、香腸傑利鼠也通通有，400點+699元就能擁有1款，冬季居家療癒必備。

另外，瞄準《湯姆貓與傑利鼠》壞得很討喜的獨特風格，除了集點加價購以外，10月19日至12月13日購買指定冷凍食品任3件再加149元，還可帶回獨家肖像保冷袋，共有白色好吃款及青色美味款，大尺寸超好裝，正反面都有可愛圖案，讓人看了食慾大開又會心一笑。

雙層便當盒可微波，不論是上班上課或是郊遊野餐都實用，400點+399元就能擁有。圖／全家便利商店提供
雙層便當盒可微波，不論是上班上課或是郊遊野餐都實用，400點+399元就能擁有。圖／全家便利商店提供
毛孩爸媽必收這2款寵物用品，包含出門攜帶超便利的寵物外出摺疊碗還有寵物外出包，可愛又實用。圖／全家便利商店提供
毛孩爸媽必收這2款寵物用品，包含出門攜帶超便利的寵物外出摺疊碗還有寵物外出包，可愛又實用。圖／全家便利商店提供
居家必備的體重計，明亮童趣的配色及緊盯著你量體重的圖案，400點+499元即可獲得。圖／全家便利商店提供
居家必備的體重計，明亮童趣的配色及緊盯著你量體重的圖案，400點+499元即可獲得。圖／全家便利商店提供
百變形態的《湯姆貓與傑利鼠》化身為立方體與三角體絨毛抱枕，附有印著各種變形湯姆貓、傑利鼠的毯子，400點+699元就能擁有1款。圖／全家便利商店提供
百變形態的《湯姆貓與傑利鼠》化身為立方體與三角體絨毛抱枕，附有印著各種變形湯姆貓、傑利鼠的毯子，400點+699元就能擁有1款。圖／全家便利商店提供

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