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門號末3碼「0、1、3」 台灣大請你免費看Disney+ 3個月
開播後話題不斷，掀起正反評價論戰的《台北女子圖鑑》，意外掀起Disney+訂閱討論潮。台灣大哥大宣布獨家推出「尋找林怡姍013」Disney+訂閱優惠活動，即日起至11月30日止，凡門號末3碼有「0、1、3」的台灣大哥大用戶申辦「Disney+單購月訂方案」，最多請你看Disney+ 3個月。台灣大哥大更將信義威秀門市打造成期間限定的《台北女子圖鑑》主題門市，現場還有互動拍貼機，邀劇迷一同感受桂綸鎂飾演的林怡姍真實深刻的成長刻痕。
台灣大哥大月租型用戶只要電話號碼末3碼全為「0、1、3」（順序不限），申辦「Disney+單購月訂方案」，由台灣大幫你買單3個月Disney+，如果末3碼有包含「0、1、3」任一數字，也可享受「付1個月看3個月」的優惠，只要支付第1個月Disney+服務月費，台灣大哥大買單續訂後的連續2個月。趕快檢查你的手機號碼是否符合，並從台灣大哥大Disney+尋找013活動網站申辦。
而台灣大哥大也在台北威秀店打造期間限定的《台北女子圖鑑》主題門市，門市內能看見桂綸鎂與友人「台南幫」的主要演出者王柏傑、夏于喬和林思宇的個人視覺海報現身其中，還有女主角北上後，一路上遇見的台北圖鑑女、圖鑑男組成的主題窗貼。門市內還設置獨家的互動拍貼機，讓劇迷選擇金句圖框，尋找哪個角色與個性更像自己。威秀門市還加碼送精美小禮，只要拍照打卡即可獲得《台北女子圖鑑》獨家明信片。
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