麻辣炸牛排、雙戰斧套餐！ 京都勝牛「肉食系」新菜上桌

歲末年終的時刻到來，也增添民眾聚餐的需求。來自日本的炸牛排「京都勝牛」首度推出「戰斧系列」新品，包括小犢牛戰斧搭配豬排戰斧的「雙戰斧套餐」，還有戰斧豬排配上腰內豬排的「戰斧腰內」，讓人享受豪邁吃肉的快感。另外迎合台灣人的口味，還有「麻辣炸牛排」新登場。

來自日本的京都勝牛，2018年正式引進台灣，目前全台共8家門市，提供日式炸牛排與多樣化的創意餐點。「雙戰斧套餐」中的紐西蘭小犢牛戰斧，挑選肋骨部位，脂肪含量少、肉質呈現淡淡的玫瑰色澤，裹粉油炸兼具酥脆又軟嫩的口感，搭配台灣嚴選的戰斧豬排，一次能夠品嚐到雙重滋味，每份460。另款「戰斧腰內」，使用台灣本地戰斧豬排配搭腰內豬排，能享受厚實戰斧與軟嫩多汁豬排交織的雙重食感，每份430元。