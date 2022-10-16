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首間「雙全生活館」插旗新光三越台北站前店 購物抽「FEniX」簽名照

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
出道後首次公開活動的「FEniX」為雙全生活館開幕活動擔任一日店長。圖／雙全國際提供
出道後首次公開活動的「FEniX」為雙全生活館開幕活動擔任一日店長。圖／雙全國際提供

疫情之下許多品牌紛紛從線下轉線上，雙全國際卻逆勢操作，宣布於新光三越台北站前店開出首家「雙全生活館」，正式插旗百貨通路，加強消費者與產品之間的連結，希望讓消費者享受更全面性的服務體驗。開幕當天更邀請出道後首次公開活動的「FEniX」出席擔任一日店長，活動期間只要不限金額消費，完成登錄保固，除了可享雙全國際延長1年保固服務，還有機會獲得FEniX的5人簽名照。

今年5月「雙全生活館」商城率先登場，創新推出耗材提醒、頁面通知等貼心功能，以及只要購買旗下代理商品並於官網「保固登錄」，可享有保固期額外延長1年與超值登錄加購商品，讓消費者輕鬆享受升級售後服務。

雙全國際行銷長謝語桐指出，「雙全觀察到部分家電商品類型，像是電鍋、空氣清淨機、飲水機等產品，在實體通路的業績反而比電商更好，為了加強與消費者之間的連結，也希望能提供更完整的銷售與售後服務，因此決定加強拓展實體店面。」

雙全國際8年間代理眾多兼顧價格與品質的國際品牌，包括PHILIPS、NOKIA、TOSHIBA、DIKE、TCSTAR等，其中，旗下代理品牌DIKE成為台灣首間贊助「台灣同志遊行」的電子消費品牌，也是2022澎湖花火節主要贊助商，DS605一體機藍牙音響更創下月銷3,000台的佳績。

目前除了在全台統一超商、全家便利商店、家樂福、全國電子等各大通路都能買得到雙全國際代理的優質產品之外，更規劃2023年底將完成全台開設20～30間實體店面，主要以百貨商場、Outlet為主，並依據區域或商場定位不同，推出旗艦店或形象店等不同之店面規模。

而近期才以新團名「FEniX」出道的原子少年成員MAX、李承隆、曹家齊、陳峻廷、夏浦洋也表示，雙全生活館的各式生活小家電、3C用品等，很符合現在年輕人的購物需求，尤其適合剛出社會在外租屋的年輕人、小家庭，一站買齊超方便。

DIKE x BioLED紫外線抗菌空氣清淨機、PHILIPS DC台式循環扇等生活家電，都是疫情之下相當熱賣的機種。記者黃筱晴／攝影
DIKE x BioLED紫外線抗菌空氣清淨機、PHILIPS DC台式循環扇等生活家電，都是疫情之下相當熱賣的機種。記者黃筱晴／攝影
雙全生活館首次展店選擇進駐百貨通路，目的是讓通路類型更廣、觸及更多消費者，目標3年內開80店。記者黃筱晴／攝影
雙全生活館首次展店選擇進駐百貨通路，目的是讓通路類型更廣、觸及更多消費者，目標3年內開80店。記者黃筱晴／攝影
通用市售所有濾芯品牌的DIKE新一代濾淨瞬熱式飲水機，外型精巧使用方便，非常適合租屋族使用。記者黃筱晴／攝影
通用市售所有濾芯品牌的DIKE新一代濾淨瞬熱式飲水機，外型精巧使用方便，非常適合租屋族使用。記者黃筱晴／攝影
期望透過「FEniX」的形象，讓雙全生活館的顧客感受嶄新、即時、年輕有活力的購物體驗。圖／雙全國際提供
期望透過「FEniX」的形象，讓雙全生活館的顧客感受嶄新、即時、年輕有活力的購物體驗。圖／雙全國際提供

品牌 電商 同志遊行

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