傳奇潛水表回歸！CITIZEN、Orient Star傳統工藝與現代技術融合
歷史悠久的鐘表品牌皆有經得起時間考驗的產品，CITIZEN、Orient Star自然也不例外。紛紛在這一季，利用了帶有傳奇色彩的潛水表為靈感，重新利用當代製表技術，讓經典設計再度回歸，並迎合市場喜好，做出優化，
CITIZEN以一只於近40年前在澳洲長礁海灘發現的Challenge Dive表款為啟發，推出1977復刻征服潛水抗磁機械腕表，除了承襲初代的設計與精神之外，還與時俱進的搭載全新開發的9051抗磁機械機芯。符合日本工業規格JIS 2型的抗磁機能可抵禦16,000安培米的磁性，防水性更通過ISO的檢測標準，並選用超級鈦作為製表材質。這款表搭載的單面防眩光藍寶石水晶玻璃鏡面亦有巧思，內側採用球面設計放大視覺感，側面採用俐落切角線條展現復刻特色，寬軸的夜光指針提高可視讀性。
另外，Orient Star在去年品牌創立70周年時，推出以1964年Diver潛水表為靈感的新作，今年再度致敬這段光榮歷史，利用了Calendar Auto Orient表款設計元素，結合新機芯，並符合ISO 6425對潛水表標準，呈現全新Diver 1964 2nd系列。靈感源於1964 年發布的首批潛水員專用Calendar Auto Orient手表，在時間刻度上採用圓點設計，且具備可視性佳的指針、帶有陽極氧化鋁環的旋轉表圈。搭配旋入式表冠與底蓋、具抗反光功能的雙曲面藍寶石水晶塗層，防水深度可達200公尺。
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