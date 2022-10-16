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1台抵8台！香港藝術家林欣傑以M1 MacBook留存香港地景

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
蘋果的「通用控制」讓林欣傑一人就能用同一組滑鼠與鍵盤在3台裝置螢幕間切換操作，掌控整場演出的所有細節。圖／蘋果 & 林欣傑提供
蘋果的「通用控制」讓林欣傑一人就能用同一組滑鼠與鍵盤在3台裝置螢幕間切換操作，掌控整場演出的所有細節。圖／蘋果 & 林欣傑提供

5G時代下，藝術展演也出現全新風貌！今晚5點，在臺灣當代文化實驗場（臺北）的FUTURE VISION LAB與國立臺灣美術館（臺中）U-108 SPACE將進行一場《reCONNECT 2022:BORDERLESS CANVAS》5G異地共演計畫，是由香港新媒體藝術家林欣傑與其工作室「Dimension Plus」成員韓家俊共同打造，運用M1 MacBook ProiPad AiriPad mini，以FaceTime進行兩地即時演出。

致力於探討藝術、科技與媒體三者間共存共生也互利關係的林欣傑，去年曾因疫情被迫重新塑形展演，與台灣音樂詩人雷光夏、日本電磁樂器大師和田永，協力改以3種藝術形式、在3個地區，共同成就同一場在國立台中歌劇院的演出《reCONNECT 2021》。

而在全球都逐漸邁向常態的2022年，林欣傑更加確信藝術形式和觀賞地域都應不受限制，加上日新月異的科技與程式碼當道的現今，應將其運用在藝術的展演，使之成為媒介或是媒體近一步與人們對話，他表示「媒體，不只是傳達訊息的管道，媒體是本身就自帶訊息的。」尤其因Work From Home已成為多數人的工作模式，透過FaceTime能與世界各地的人們共事，高度的便利性讓一個視窗就能拓展想像，卻可能也同時框住視野，他希望藉由這次展演，以3D編碼將原有的城市面容改寫編組後，投影在圓弧形和穹形的空間中，把因時勢而急速在改變面貌的香港，正在消失中的地景記錄下來，「身在台灣的沈浸式空間裡卻能看見香港，逆向思考反轉融合異地，也是科技帶給人們的另一種 reConnect。」

將新媒體、藝術和科技三個詞彙融為一體，林欣傑可說是最好的示範，「在香港的工作室裡，我們長時間以8台Mac mini進行各種演出的分工運算，佔空間也耗電力。蛋在M1 MacBook Pro推出後，沒想到1台就能抵過8台！不但在各地巡演，輕便好攜帶、負擔變少，無風扇設計在配有音樂演出的現場也能將干擾降至最低。」

尤其對於整個演出所要呈現的藝術品是承載大量資料3D程式碼的林欣傑來說，直接在M1 MacBook Pro上以蘋果所提供給開發者的整合開發環境「Xcode」上用C++撰寫，不用擔心經過任何裝置的移轉，簡單排除資料遺失和缺件這個最大的隱憂。」「且升級後的CPU不只速度驚人的快，用電量也很低，甚至做完一場演出都還不需要充電」。

從在M1 MacBook Pro上進行構思、設計、程式編碼，再用iPad做投放測試，到最後執行演出加入iPad mini作為螢幕與異地藝術家連線溝通，靠的全是 蘋果「通用控制」與「並行」的大力輔助。林欣傑一人就能用同一組滑鼠與鍵盤在3台裝置螢幕間切換操作，掌控整場演出的所有細節，林欣傑驚嘆「真的流暢的不可思議！我不知道除了MacBook Pro之外我還能用什麼裝置。」

這次的5G《reCONNECT 2022:BORDERLESS CANVAS》異地共演計畫，是透過最新的「5G雲端運算美學平台」將展演的藝術品資料上傳至平台，藉由雲端計算、5G高速網路和沉浸式展演平台的彙整，搭配M1晶片的驚人運算力、蘋果裝置的高度整合力與傳輸力和藝術家的非凡內容，以即時串流表現的全新可能。

除了今日的《reCONNECT 2022:BORDERLESS CANVAS》5G異地共演計畫，林欣傑的《2022:BORDERLESS CANVAS》也將繼續於國立臺灣美術館展出至10月底。

林欣傑在M1 MacBook Pro上進行構思、設計、程式編碼，再用iPad做投放測試，到最後執行演出加入iPad mini作為螢幕與異地藝術家連線溝通。圖／蘋果 & 林欣傑提供
林欣傑在M1 MacBook Pro上進行構思、設計、程式編碼，再用iPad做投放測試，到最後執行演出加入iPad mini作為螢幕與異地藝術家連線溝通。圖／蘋果 & 林欣傑提供
今晚5點，在臺灣當代文化實驗場（臺北）的FUTURE VISION LAB與國立臺灣美術館（臺中）U-108 SPACE將進行一場《reCONNECT 2022:BORDERLESS CANVAS》5G異地共演計畫，是由香港新媒體藝術家林欣傑與韓家俊共同打造。圖／蘋果 & 林欣傑提供
今晚5點，在臺灣當代文化實驗場（臺北）的FUTURE VISION LAB與國立臺灣美術館（臺中）U-108 SPACE將進行一場《reCONNECT 2022:BORDERLESS CANVAS》5G異地共演計畫，是由香港新媒體藝術家林欣傑與韓家俊共同打造。圖／蘋果 & 林欣傑提供
透過數據化香港城市景觀，再重塑成於多重景觀的可變維度，把觀眾重置在不停演變的多重維度的香港，穿梭在像電子媒介一樣瞬息萬變的新景觀之中，在景觀消逝前，將訊息記錄存檔，移植重置成為體驗的記憶。圖／蘋果提供
透過數據化香港城市景觀，再重塑成於多重景觀的可變維度，把觀眾重置在不停演變的多重維度的香港，穿梭在像電子媒介一樣瞬息萬變的新景觀之中，在景觀消逝前，將訊息記錄存檔，移植重置成為體驗的記憶。圖／蘋果提供
林欣傑的《2022:BORDERLESS CANVAS》將繼續於國立臺灣美術館展出至10月底。圖／蘋果提供
林欣傑的《2022:BORDERLESS CANVAS》將繼續於國立臺灣美術館展出至10月底。圖／蘋果提供

香港 藝術家 MacBook Pro iPad Air iPad mini

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