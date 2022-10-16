日本和牛+70種食材吃到飽999元！ 上村牧場限時午間方案

抓準台灣客人想吃得好又省荷包的心態，來自日本的「上村牧場」自10月19日起至11月18日期間，推出平日午間享肉套餐，能無限品嚐日本鹿兒島黑毛和牛─薩摩牛、澳洲和牛、橫膈膜等多種食材，每人999元。同時午間也提供單人套餐，每人349元起。

來自日本的上村牧場，標榜是日本唯一一間養殖、生產一條龍的燒肉公司，在鹿兒島設有自有牧場，飼養薩摩牛作為明星食材。2020年底，上村牧場正式登台，於微風北車開設海外首家門市，提供不同價位的吃到飽方案，並且引進日本專利技術合作的「特急列車」，藉由特急列車將食材從廚房新鮮直送到餐桌。