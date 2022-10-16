聽新聞
test
0:00 / 0:00
日本和牛+70種食材吃到飽999元！ 上村牧場限時午間方案
抓準台灣客人想吃得好又省荷包的心態，來自日本的「上村牧場」自10月19日起至11月18日期間，推出平日午間享肉套餐，能無限品嚐日本鹿兒島黑毛和牛─薩摩牛、澳洲和牛、橫膈膜等多種食材，每人999元。同時午間也提供單人套餐，每人349元起。
來自日本的上村牧場，標榜是日本唯一一間養殖、生產一條龍的燒肉公司，在鹿兒島設有自有牧場，飼養薩摩牛作為明星食材。2020年底，上村牧場正式登台，於微風北車開設海外首家門市，提供不同價位的吃到飽方案，並且引進日本專利技術合作的「特急列車」，藉由特急列車將食材從廚房新鮮直送到餐桌。
本次限時推出的午間享肉套餐，提供日本鹿兒島黑毛和牛─薩摩牛、澳洲和牛、橫膈膜、牛肋條、帶骨牛小排等食材，還有西班牙伊比利豬、戰斧豬排等共計約70種食材，通通採無限供應，滿足不同顧客想要大口吃肉的慾望。每人999元，可以暢食75分鐘。除此之外，午餐時段也提供單人的定食套餐，包括有定量的肉盤，還提供蔬菜、附餐、甜點飲料吃到飽，定價為349元起。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言