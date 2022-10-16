不用千元入手最潮服飾！必買PULL & BEAR聯名KANGOL迷你系列

來自英倫的帽飾品牌Kangol以獨特的「袋鼠」logo和經典的設計，跨越不同世代，依舊受到時下年輕消費族群喜愛。近年更針對不同市場，開發出成衣、袋包系列，同樣受到歡迎，甚至成為潮流人士必備款。

這一季平價時尚品牌PULL & BEAR則首度跨界聯名，推出迷你系列，讓女性消費者獨享，不用千元即可入手Kangol最潮單品。PULL & BEAR以Kangol內斂的優雅結合品牌擅長的青春休閒風格，並可隨興地與一般服飾混搭。利用實穿的明星單品為基礎，包含抽繩工裝裙、降落傘褲、 帶有Kangol標誌的百搭運動衫、對比色縫線連帽衫等。以裸色和灰褐色、卡其綠等濃濃街頭工裝風貫串全系列，讓經典質感再加分。而聯名系列僅於PULL & BEAR台北ATT4FUN門市與新竹巨城門市販售。

H&M則從Y2K流行文化中汲取靈感，在Divided支線推出全新「潮流異客」系列。圖／H&M提供

H&M則從Y2K流行文化中汲取靈感，在Divided支線推出全新「潮流異客」系列，大膽運用誇張復古風格，同時注入字母LOGO、棋盤格、心型圖案等元素貫穿整體。H&M以寶石藍、黑、千禧綠和螢光粉等跳脫的色彩為主旋律，每一件單品都以顛覆傳統的設計使穿著不受性別限制。像是超大版型的西裝外套、棒球夾克和償款針織開襟衫將街頭休閒和穿著實用性結合；吊帶牛仔裙和寬褲等單品進一步豐富系列輪廓；超短版襯衫、輕紗微透視上衣和拼接款連帽衫，帶來個性張揚且不落俗套的視覺效果。

Kangol近年更針對不同市場，開發出成衣、袋包系列，同樣受到歡迎，甚至成為潮流人士必備款。圖／PULL & BEAR提供

H&M丹寧吊帶長裙1,299元。圖／H&M提供

H&M加大版針織外套1,299元。圖／H&M提供

PULL & BEAR聯名Kangol系列托特包790元。圖／PULL & BEAR提供

PULL & BEAR聯名Kangol系列連帽上衣790元。圖／PULL & BEAR提供

H&M 針織上衣799元。圖／H&M提供

PULL & BEAR聯名Kangol系列工裝裙790元。圖／PULL & BEAR提供