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不畏豪大雨一樣可時髦外出！防水裝備PALLADIUM、RAINS都準備好了

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
連日的雨天，無論是想外出工作或是旅行，讓人在著裝上傷透腦筋。怎麼穿搭維持方便、有型同時兼具防雨的功能？圖／PALLADIUM、Bluebell提供
連日的雨天，無論是想外出工作或是旅行，讓人在著裝上傷透腦筋。怎麼穿搭維持方便、有型同時兼具防雨的功能？圖／PALLADIUM、Bluebell提供

連日的雨天，無論是想外出工作或是旅行，讓人在著裝上傷透腦筋。怎麼穿搭維持方便、有型同時兼具防雨的功能？每到這個時刻，總會想起PALLADIUM的橘標防水系列鞋履，這季以融入戶外生活概念，推出新款設計。而來自丹麥的RAINS則為了符合現代健身、輕旅行的需求，呈現周末防水旅行袋。

PALLADIUM全新橘標防水TRAVEL PACK系列，以走出戶外的概念而設，採用了PALLASHOCK巧克力靴及OFF-GRID輪胎潮鞋為基礎，結合獨家WATERPROOF PLUS橘標防水科技、免綁鞋帶快穿設計與機能潮流外型配色，並採用無毒、再生的地球友善物料製成；首度加入包覆式擋泥防護檔片設計並加強鞋面織帶支撐系統，提供穿著者全面防護。

PALLADIUM橘標防水PALLASHOCK TRAVEL系列鞋4,280元。圖／PALLADIUM提供
PALLADIUM橘標防水PALLASHOCK TRAVEL系列鞋4,280元。圖／PALLADIUM提供

而RAINS看好國門重啟，旅遊熱潮將再度回歸，因此推出周末防水旅行袋，包含一個主隔層、織物提帶、可拆卸可調節式肩帶與側邊扣帶，簡單輕巧的設計作為旅行袋或是日常外出手袋都實用。另一款Duffel多功能旅行袋擁有寬廣的開口設計、超大容量內部空間、提背皆宜的多元背法、多個拉鍊網狀口袋與隱藏暗袋，搭配彈性壓縮繩設計用來固定物品位置，成為一款潮流機能旅行袋。

RAINS銀松綠防水捲蓋雙扣環旅行袋3,980元。圖／Bluebell提供
RAINS銀松綠防水捲蓋雙扣環旅行袋3,980元。圖／Bluebell提供

RAINS蜜糖粉小型行李袋2,780元。圖／Bluebell提供
RAINS蜜糖粉小型行李袋2,780元。圖／Bluebell提供

PALLADIUM橘標防水OFF-GRID CROSS系列鞋3,980元。圖／PALLADIUM提供
PALLADIUM橘標防水OFF-GRID CROSS系列鞋3,980元。圖／PALLADIUM提供

PALLADIUM橘標防水PALLASHOCK TRAVEL系列鞋4,280元。圖／PALLADIUM提供
PALLADIUM橘標防水PALLASHOCK TRAVEL系列鞋4,280元。圖／PALLADIUM提供

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