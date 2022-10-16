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稀有窖藏釋出 噶瑪蘭單桶原酒法國葡萄酒桶開放預購

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
Kavalan Whisky Bar限定推出「噶瑪蘭經典獨奏單桶威士忌原酒．法國葡萄酒桶」，每瓶750毫升，建議售價6,600元。圖／金車噶瑪蘭提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
Kavalan Whisky Bar限定推出「噶瑪蘭經典獨奏單桶威士忌原酒．法國葡萄酒桶」，每瓶750毫升，建議售價6,600元。圖／金車噶瑪蘭提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

金車噶瑪蘭於10月初在噶瑪蘭威士忌酒廠、全台噶瑪蘭展售中心首波推出「噶瑪蘭經典獨奏法國葡萄酒桶威士忌原酒」後，Kavalan Whisky Bar噶瑪蘭威士忌酒吧也接著釋出獨家選桶的「噶瑪蘭經典獨奏單桶威士忌原酒．法國葡萄酒桶」，與前款選自不同法國酒莊的葡萄酒桶，稀有窖藏葡萄酒桶獨家釋出，溫暖多雨的加隆河左岸氣候，賦予酒款渾厚濃郁的口感，即日起於Kavalan Whisky Bar噶瑪蘭威士忌酒吧開放預購，每瓶750毫升，建議售價6,600元，10月21日正式上市，上市後酒吧內亦有單杯可點購，單桶釋出數量有限。

除於即日起開放預購外，Kavalan Whisky Bar噶瑪蘭威士忌酒吧也將於正式上市之後，舉辦「藝術家周末駐吧」活動，邀請曾與金車文教基金會合作過的三位藝術家——林庭如、陳奕龍、宋乃宇，於10月21日、22日、29日，以及11月5日、12日、19日，至現場進行「似顏繪創作」，透過繪畫將人物的樣貌、當下心情融合，將人物神韻保留下來，成為一件客製化的藝術珍品。凡預購「噶瑪蘭經典獨奏單桶威士忌原酒．法國葡萄酒桶」的前50名消費者，可與Kavalan Whisky Bar預約，擇日至酒吧體驗乙次，享受頂級葡萄酒桶威士忌的層次風味時，也能帶回獨一無二的作品。

「噶瑪蘭經典獨奏單桶威士忌原酒．法國葡萄酒桶」採用精緻木盒盛裝，酒標以燙金線條刻劃Kavalan Whisky Bar門口意象、酒液於酒吧內、人與人之間的流動感，底色呼應酒色，象徵在落日餘暉的陪伴下，開啟Kavalan Whisky Bar之門，以噶瑪蘭威士忌釋放身心，能感受來自南法的珍稀單桶葡萄酒桶威士忌原酒所帶來的饒富風味。

「噶瑪蘭經典獨奏單桶威士忌原酒．法國葡萄酒桶」特選自以濃郁著稱的法國頂級酒莊葡萄酒桶，稀有窖藏葡萄酒桶威士忌獨家釋出，如落日餘暉的琥珀色酒液，散發內斂卻馥郁的香氣，細膩熱情的莓果與黑醋栗，交織著甜椒、蘋果焦糖、成熟水果的迷人氣息，伴隨一絲絲柔和單寧，細膩悠然的層次，隨著品飲時間的不同，展現優美多變的酒體。溫暖多雨的法國加隆河左岸氣候，賦予酒款渾厚濃郁的口感，與酒吧低調穩重氛圍相映襯；而細緻奔放的香氣，則展現酒吧與客人熱絡、熟悉的另一面，多重風味皆醞釀其中。

「噶瑪蘭經典獨奏單桶威士忌原酒．法國葡萄酒桶」為2022年Kavalan Whisky Bar的獨獻珍品，即日起開放預購，10月21日正式上市。
「噶瑪蘭經典獨奏單桶威士忌原酒．法國葡萄酒桶」為2022年Kavalan Whisky Bar的獨獻珍品，即日起開放預購，10月21日正式上市。

噶瑪蘭 葡萄酒 法國

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