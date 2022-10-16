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國門解封遇秋冬消費旺季 美福、中友百貨推優惠、看表演

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
美福食集精品超市設有「專業牛肉熟成室」提供客製化鮮切及專人介紹導購的服務，為消費者說明食材的來歷、特色。圖／美福集團提供
美福食集精品超市設有「專業牛肉熟成室」提供客製化鮮切及專人介紹導購的服務，為消費者說明食材的來歷、特色。圖／美福集團提供

國門解封，加上時序進入吃燒烤和火鍋旺季，以肉品為主的美福食集精品超市自去年在台中烏日成立門市受到消費者歡迎，今起至月底與台北門市同步舉辦優惠活動，以感謝消費者支持。中友百貨也趁著30周年慶，與知名的表演團體優人神鼓合作，在中友的南投魚池共好莊園演出森林音樂會，帶領觀眾體驗結合身、心、靈，沉澱心緒的完美表演。

美福食集精品超市去年10月在台中烏日開了全國第二家門市，雖有疫情因素，但生意很好。美福集團為感謝消費者支持，今天起至31日舉辦周年感謝祭，並同步與台北內湖門市同步推出「滿8000送500」活動；烏日門市還獨享「周周抽萬元貴賓券」每周三抽出幸運得主1人，共抽出3人，得獎名單公布在美福食集烏日門市臉書粉絲團。

美福集團人員說，他們為掌握食材品質，由產地直接引進日美澳三大頂級和牛品牌、西班牙國伊比利豬及各國海鮮極品，10年前在台北內湖店成立首家以肉類精品超市，設有「專業牛肉熟成室」提供客製化鮮切及專人介紹導購的服務，為消費者說明食材的來歷、特色，並因應食材的特性，服務人員還會提供烹飪手法及適當的搭配佐料等資訊，讓消費者在家就能享受與高級餐廳同等級的食材。

為了消費者在秋冬燒烤、吃火鍋需求，特別推出美國特選安格斯翼板火鍋片500公克原價每盒660元，兩盒只賣990元、西班牙頂級伊比利豬梅花豬燒烤片300公克原價每包540元，兩包只要790元、日本北海道干貝3S可生食500公克單盒原價990元只賣850元，另還有周末試吃活動。

中友百貨企劃處經理簡聰政說，最近國門解封，象徵新的防疫里程碑。中友百貨在30周年此時，安排優人神鼓「鼓聲圓滿」演出，代表企業經營30年階段性的「圓滿」，希望透過優人神鼓鼓聲帶顧客走向沉浸心靈。

他說，活動特別安排了體驗自然、神聖律動與擊鼓體驗，先帶領觀眾靜心沉澱，再享受完整演出。歡迎消費者把握最後報名機會，歡迎電洽或上中友官網報名參加。

中友百貨趁著30周年慶，與知名的表演團體優人神鼓合作，在中友的南投魚池共好莊園演出森林音樂會。圖／中友百貨提供
中友百貨趁著30周年慶，與知名的表演團體優人神鼓合作，在中友的南投魚池共好莊園演出森林音樂會。圖／中友百貨提供
美福食集精品超市去年10月在台中烏日開了全國第二家門市，雖有疫情因素，但生意很好。圖／美福集團提供
美福食集精品超市去年10月在台中烏日開了全國第二家門市，雖有疫情因素，但生意很好。圖／美福集團提供
中友百貨趁著30周年慶，與知名的表演團體優人神鼓合作，在中友的南投魚池共好莊園演出森林音樂會。圖／中友百貨提供
中友百貨趁著30周年慶，與知名的表演團體優人神鼓合作，在中友的南投魚池共好莊園演出森林音樂會。圖／中友百貨提供

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