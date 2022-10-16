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台灣虎航新開航「台北—札幌」！首航班載客9成

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
新千歲機場舉辦台灣虎航開航剪綵儀式。記者陳睿中/攝影
新千歲機場舉辦台灣虎航開航剪綵儀式。記者陳睿中/攝影

在疫情衝擊旅遊產業多年後，隨著台灣開放0+7，以及日本開放免簽，也讓市場重現曙光。台灣虎航自10月16日起，也新開航「台北—札幌（新千歲）」航班，提供每週2班的載客服務，增添旅客前往北海道的新選擇。首航航班也有9成載客率的好成績。

台灣虎航「台北—札幌」航班以A320機型執飛，提供180席座位，飛行時間為每週四、七，出發時間為早上06:00，10:45抵達新千歲機場；返程航班為11:45出發，14:45抵達桃園機場。10月30日起將增為每週二、四、七。隨著台北—札幌開航，也讓台灣虎航目前在台日之間的航線達到7條，也是繼旭川、函館後，連結北海道的第3條航線。待疫後航線逐漸復航與札幌的加入，台灣虎航在台日之間的佈局，可望重新回到15條服務航線。

為慶祝新航線開航，台灣虎航除了在桃園機場登機室，安排空服員、紀念相框與民眾拍照互動之外，台灣虎航董事長陳漢銘也搭機同行。所有搭乘首航航班的旅客，皆可獲得限定虎將航點紀念徽章、首航明信片，以及「小小廚神美國版」冠軍Liya所監製的聯名金飯糰。首航航班抵達新千歲機場時，現場亦舉辦盛大的灑水典禮迎接，另外規劃剪綵儀式，還有歡迎隊伍迎接旅客到來，並贈送紀念品。

根據台灣虎航表示，首航班載客率達9成。而針對網友關心的航班調整問題，台灣虎航也表示，目前也已在努力協調當中，盼能在市場逐漸回溫的同時，能提供旅客最理想的載客服務。

台灣虎航於桃園機場舉行開航慶祝活動。記者陳睿中/攝影
台灣虎航於桃園機場舉行開航慶祝活動。記者陳睿中/攝影
新千歲機場舉辦迎接活動，歡迎首航旅客到訪。記者陳睿中/攝影
新千歲機場舉辦迎接活動，歡迎首航旅客到訪。記者陳睿中/攝影
新千歲機場為台灣虎航首航航班舉行盛大的灑水儀式。圖/台灣虎航提供
新千歲機場為台灣虎航首航航班舉行盛大的灑水儀式。圖/台灣虎航提供

台灣虎航 桃園機場

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