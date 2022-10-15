經典環戒變身香氛！BOUCHERON寶詩龍推璀璨環戒淡香精

法國頂級珠寶品牌BOUCHERON寶詩龍，最經典的商品之一就是環戒，其QUATRE四環設計成為全新璀璨環戒淡香精的發想靈感，層層堆疊出相異材質，棕色環戒呈現出璀璨光芒，讓人一眼難忘。

呼應寶詩龍位於法國芳登廣場26號，當陽光灑落時，折射在窗戶玻璃上，閃耀的金色光芒，更呈現出一位巴黎俐落女人的自信與魅力。全新的璀璨環戒淡香精，由調香師Ane Ayo 和 Pierre Negrin共同創作。

璀璨環戒淡香精呈現出花香琥珀氣息，以義大利黃橘精油結合粉紅胡椒、薑，呈現出沁涼新香味，接著晚香玉、黑醋栗並結合祕魯香脂，散發出絲滑香甜感，最後印度廣藿香及木質琥珀溫暖包覆，海地香根草突出了性感的一面。