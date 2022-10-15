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台農業科技打造「阿凡達植物」 獲紐約設計大獎三殊榮

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
「減碳精靈」結合科技、環保和藝術，榮獲2022美國Muse Design Award三大殊榮。圖／王淑美提供
「減碳精靈」結合科技、環保和藝術，榮獲2022美國Muse Design Award三大殊榮。圖／王淑美提供

國立台灣大學生物產業傳播暨發展學系教授王淑美與中研院、成功大學等團隊，將科技環保結合藝術，研發出具有減碳功能，如同電影《阿凡達》中閃閃發光植物的「減碳精靈」，勇奪2022美國紐約Muse Design Award三項大獎殊榮。

研究團隊成功大學材料科學及工程學系教授蘇彥勳、教授陳貞夙、化學工程學系教授吳季珍、中央研究院應用科學中心研究員關肇正執行國科會「智慧仿生材料與數位設計平臺」專案研發仿生科技，並結合成大博士顏振標、博士涂勝龍「植物葉脈吸收技術」讓植物發光，再結合教授丁志明高熵氧化物半導體與中正大學教授賴臆升施作多元呈色，創造夜晚不同視覺體驗。

成功大學助理教授馬薇茜結合發光植物科技媒材展演劇場實務與進行藝術療癒。台大教授王淑美則結合第六產業，由科技走向農村，進行地方創生，創新台灣新農業。

該作品「減碳精靈」結合科技、環保和藝術，以此榮獲2022 Muse Design Award「光學設計/農業光學」金獎、「產品設計/永續環境」金獎及「產品設計/未來科技」白金獎三項殊榮。

王淑美說明，減碳精靈除了具備藝術美學，並經科學證實具有減碳功效，團隊研究發現，植物施作光轉換材料後可增加40%的固碳能力，不只外型美觀也具有改變世界的潛能。

王淑美談到，團隊使用葉脈吸收技術，根據植物的毛細作用施加塗料，先運用於室內景觀植物如黛粉葉但粗肋草上，亦可運用於蝴蝶蘭、虎尾蘭等高經濟價值花卉，未來也有望施作於戶外大型植物。

國科會今天頒發2022未來科技獎，「發光植物進行二氧化碳固化技術」亦獲得殊榮。王淑美表示，已經接獲以色列、紐西蘭等廠商技轉詢問，以色列盼配合歐盟碳稅政策，降低生產線上的碳排放同時亦可兼顧廠區美化。

團隊使用葉脈吸收技術，根據植物的毛細作用施加塗料，先運用於室內景觀植物上。圖／王淑美提供
團隊使用葉脈吸收技術，根據植物的毛細作用施加塗料，先運用於室內景觀植物上。圖／王淑美提供
國科會今天頒發2022未來科技獎，「發光植物進行二氧化碳固化技術」亦獲得殊榮。圖／王淑美提供
國科會今天頒發2022未來科技獎，「發光植物進行二氧化碳固化技術」亦獲得殊榮。圖／王淑美提供

減碳 成功大學

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