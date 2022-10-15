閃耀金色月光襯出美麗！ 香奈兒聖誕系列彩妝每款都想收

逐漸步入年底歡慶的節日，又迎上國境解封，更要展現出美麗的一面，還要懂得大膽做夢，如同金色的月光在黑夜中，綻放出奪目光芒，香奈兒今年聖誕系列彩妝，就以「月」為主要靈感，在彩妝上刻畫出月的多種面貌，以琥珀金、紅、金色等彼此交織錯落，從眼眸、雙頰、唇部、指尖與身體，散發出最迷人的氣味與色彩，絕無僅有，必要收藏。

在過往香奈兒形象廣告中，經典百年傳奇香氛N°5，常與月亮比美，因此在聖誕系列彩妝中，香奈兒將N°5瓶身印記，刻畫在月球表面，推出限量加大版的香奈兒N°5典藏亮采盤，古銅色則與珠光質感，更能雕塑臉部立體感，讓臉龐散發若隱若現的光芒，增添氣色感。

雙眸更是臉部彩妝焦點，香奈兒N°5鐫刻四色眼影#937星月，能成就完美眼妝，有著霧感質地與晶燦珠光，包含紅銅與琥珀金、緞光古銅金與霧棕，彼此疊擦，大膽突破，在雙眼上展現出月亮的光影變化，而眼影上鐫刻N°5、雙C Logo等元素，增加收藏價值。

另款香奈兒金燦眼彩盤，能煥亮眉、睫，並在眼光抹上珠光，增添深邃感，有著金色、紅銅珠光，半透明凝霜質地，讓上眼妝更能隨性自在；香奈兒超炫耀精萃唇膏推兩款限量新色，#817新月為晶亮正紅、#827月影為暖棕色，都是不敗百搭的唇色；香奈兒超炫耀釉光唇萃也推#88神秘、#89倒影兩款新色，分別為琉光玫瑰木、璀璨酒紅，加上緞光質感，在節慶季節，一擦上就能成為全場焦點。

彩妝的細節別忘了指尖，香奈兒時尚恆彩指甲油以礦物為靈感發想新色，#963滿月為棕紅色、#965月光則是金調卡其色，更能加上香奈兒璀璨亮甲油#347星光，以琥珀珠光色為指尖增色，讓人目不轉睛。