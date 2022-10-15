台中那些年高中制服展今熱鬧登場 吸引民眾追憶青春

台中市纖維工藝博物館4周年慶年度大展「那些年的我們」高中制服展今天熱鬧登場，展出多所高中職校制服，包括昔日的白襯衫、黃卡其制服、百褶裙、大盤帽，到日、韓風格制服等，吸引民眾到場觀賞、打卡拍照，追憶那些年的青春歲月，展期到明年3月26日。

現場規劃有「青春起跑線」、「青春賽道」、「青春回憶殺」、「實習工廠」、「下課十分鐘」等五個主題區，其中「下課十分鐘」還搭建司令台，並且廣播下課鈴響，相當逼真，在青年高中表演藝術科就讀的德國交換學生Maria Elena Endler今天受邀，她穿著青年高中制服，在司令台上演奏小提琴。

台中市文化局副局長曾能汀說，現場展出多所公私立高中職學生制服，呈現那個年代歲月，人造纖維工藝就好像制服發展，隨著歲月不斷演進。現場由纖維工藝博物館從紡織產業文化、校園回憶、工藝價值出發，蒐集台中各地的高中職學校制服、歷史照片，展現出紡織工藝與服裝製程在制服上的應用與演變，搭配操場跑道、司令台、教室、實習工廠、福利社等校園場景，營造回憶話題，並逐月舉辦制服生日卡片、舊布回收製作再生杯墊，以及學號刺繡等DIY活動，領民眾重返青春歡樂的校園時光。

現場還展出由沙鹿高工紡織科提供一台大型換梭式織機(寬2.5公尺、長1.5公尺)，沙鹿高工是全國唯一設有紡織及染整科的高職學校，與盛極一時的鹿寮成衣商圈有密切的地緣關係。