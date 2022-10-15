要排隊了！最潮聯名蘭蔻＆BE@RBRICK推限定版再送公仔

又得要準備手刀排隊了！美妝品牌與潮牌攜手，又創造新話題，法國蘭蔻宣布與BE@RBRICK，共同聯名推出「LANCÔME x BE@RBRICK潮裝限定版」，為經典的小黑瓶、極光水、柔霧小蠻腰換上限定版潮流新裝，更將大方送出雙方聯名的公仔，包括100%、400%、1,000%等大小，官網預計11月2日搶先開賣，11月10日實體專櫃由SOGO忠孝館首發，11月11日全台指定專櫃開賣。

在此次設計中，BE@RBRICK以塗鴉，重新詮釋蘭蔻品牌中的「Ô」字母，並加入玫瑰花等經典元素，將充滿童趣、藝術與潮流的設計，與法式優雅結合，推出限量聯名系列，以及限量聯名BE@RBRICK潮玩。此次換上限定聯名包裝的商品，包括超未來肌因賦活露、超極光活粹晶露、絕對完美柔霧唇膏#299與#888等。

雙方聯名商品與100% BE@RBRICK公仔，預計11月2日在官網搶先推出，而在11月10日於SOGO忠孝館、11日起在全台指定專櫃開賣，消費滿3,000元（需含任一聯名商品，特惠組不列入），送100% BE@RBRICK公仔乙隻；滿25,000元送 400% BE@RBRICK公仔乙隻，而11月10日至30日，於蘭蔻專櫃、官網、蝦皮及MOMO旗艦店、新光三越SKM ONLINE，單筆消費滿6千元（需含任一聯名商品），且完成指定條件，可獲得1000% BE@RBRICK公仔抽獎資格，將抽出10位幸運兒。