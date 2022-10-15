快訊

北市北投、士林山區大豪雨特報 市府成立緊急應變小組

中重症+268例 長期臥床13歲少年肺炎併呼吸窘迫 插管治療中

又現新變種！美CDC：BQ.1、BQ.1.1感染率持續飆升 占新增確診11%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

要排隊了！最潮聯名蘭蔻＆BE@RBRICK推限定版再送公仔

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
蘭蔻與BE@RBRICK聯名，為經典產品換新包裝，也加碼送公仔。圖／蘭蔻提供
蘭蔻與BE@RBRICK聯名，為經典產品換新包裝，也加碼送公仔。圖／蘭蔻提供

又得要準備手刀排隊了！美妝品牌與潮牌攜手，又創造新話題，法國蘭蔻宣布與BE@RBRICK，共同聯名推出「LANCÔME x BE@RBRICK潮裝限定版」，為經典的小黑瓶、極光水、柔霧小蠻腰換上限定版潮流新裝，更將大方送出雙方聯名的公仔，包括100%、400%、1,000%等大小，官網預計11月2日搶先開賣，11月10日實體專櫃由SOGO忠孝館首發，11月11日全台指定專櫃開賣。

在此次設計中，BE@RBRICK以塗鴉，重新詮釋蘭蔻品牌中的「Ô」字母，並加入玫瑰花等經典元素，將充滿童趣、藝術與潮流的設計，與法式優雅結合，推出限量聯名系列，以及限量聯名BE@RBRICK潮玩。此次換上限定聯名包裝的商品，包括超未來肌因賦活露、超極光活粹晶露、絕對完美柔霧唇膏#299與#888等。

雙方聯名商品與100% BE@RBRICK公仔，預計11月2日在官網搶先推出，而在11月10日於SOGO忠孝館、11日起在全台指定專櫃開賣，消費滿3,000元（需含任一聯名商品，特惠組不列入），送100% BE@RBRICK公仔乙隻；滿25,000元送 400% BE@RBRICK公仔乙隻，而11月10日至30日，於蘭蔻專櫃、官網、蝦皮及MOMO旗艦店、新光三越SKM ONLINE，單筆消費滿6千元（需含任一聯名商品），且完成指定條件，可獲得1000% BE@RBRICK公仔抽獎資格，將抽出10位幸運兒。

雙11檔期，也推出多款特惠組，包括小黑瓶買1送1、小黑瓶雙11囤貨組組等，且只要到適逢周年慶檔期的蘭蔻百貨專櫃，購買任一款1111限定明星爆賣組，可享百貨周慶9折優惠。

法國蘭蔻宣布與BE@RBRICK，共同聯名推出「LANCÔME x BE@RBRICK潮裝限定版」。圖／蘭蔻提供
法國蘭蔻宣布與BE@RBRICK，共同聯名推出「LANCÔME x BE@RBRICK潮裝限定版」。圖／蘭蔻提供
蘭蔻與BE@RBRICK聯名，為經典產品換新包裝，也加碼送公仔。圖／蘭蔻提供
蘭蔻與BE@RBRICK聯名，為經典產品換新包裝，也加碼送公仔。圖／蘭蔻提供
蘭蔻NO.1 肌因大滿貫搶購組1111限定／原價16,973元、雙11特價11,111元、百貨周慶9折價10,000元。圖／蘭蔻提供
蘭蔻NO.1 肌因大滿貫搶購組1111限定／原價16,973元、雙11特價11,111元、百貨周慶9折價10,000元。圖／蘭蔻提供
蘭蔻與BE@RBRICK聯名，為經典產品換新包裝。圖／蘭蔻提供
蘭蔻與BE@RBRICK聯名，為經典產品換新包裝。圖／蘭蔻提供

蘭蔻 雙11 極光

延伸閱讀

2022美容油6款推薦！必學最新荷包蛋保養法，夠滋潤卻不油膩

保養臉部更要記得保養手部！L:A BRUKET推手部撫紋精華

2022週年慶快閃店必逛推薦！好玩好拍還能拿好禮

見賊穿動漫T…桃園警「結印」使出影分身之術破心防！他旋認偷公仔

相關新聞

台中那些年高中制服展今熱鬧登場 吸引民眾追憶青春

台中市纖維工藝博物館4周年慶年度大展「那些年的我們」高中制服展今天熱鬧登場，展出多所高中職校制服，包括昔日的白襯衫、黃卡...

要排隊了！最潮聯名蘭蔻＆BE@RBRICK推限定版再送公仔

又得要準備手刀排隊了！美妝品牌與潮牌攜手，又創造新話題，法國蘭蔻宣布與BE@RBRICK，共同聯名推出「LANCÔME ...

永續行動嘉年華 教你吃喝玩樂也能做環保、愛地球

愛地球、永續發展目標（SDGs），這已成為世界共通的語言，願景工程基金會與社企流、星展銀行（台灣）於今明兩天在華山文創園...

「2022 Mattauw大地藝術季」今在台南總爺藝文中心開幕

「2022 Mattauw大地藝術季」今在台南總爺藝文中心開幕，典禮請來塔山之歌鄒族古謠傳唱，還有台南傳統藝陣表演接力演...

重現傳奇！NSO指揮家呂紹嘉紀念江文也音樂會明登場

為紀念作曲家江文也明年逝世40周年，國家交響樂團（NSO）攜手指揮家呂紹嘉明天（16日）將在國家音樂廳舉行《傳奇與傳承 ...

飯店首例！君品Collection進駐茹曦酒店 共創新商模

飯店業攜手、雙品牌加乘再創新典範。雲品國際宣布與仙妮蕾德集團簽署合約，將負責營運ILLUME茹曦酒店的餐飲與宴會事業，這...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。