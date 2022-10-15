永續行動嘉年華 教你吃喝玩樂也能做環保、愛地球

愛地球、永續發展目標（SDGs），這已成為世界共通的語言，願景工程基金會與社企流、星展銀行（台灣）於今明兩天在華山文創園區舉辦「永續行動嘉年華」，透過未來論壇、創新展覽、選物市集等活動，為公民打造全方位的永續力。

未來論壇邀請30多位各領域重磅講者分享永續力的實踐，第一場講座重點為「永續力X工作」，聯合報願景工程基金會執行長羅國俊、台灣默克生命科學事業體總經理陳委承等人從組織企業角度探討創新永續行動。

陳委承以「354年默克-綠色和永續的領航者」為題，發表演說，他表示，作為一家營運了超過354年的企業，永續思維已融入了默克的DNA中。三個世紀以來，該公司在推動人類進展的過程中扮演重要角色，且運用科學與科技等領域上的的專業，解決現今環境中的各種挑戰，並帶來永續替代方案。

作為化學的專家，近年來，默克致力於推廣「綠色化學12道原則」，希望透過綠色化學替代產品的研發，以生質來源取代現行的石化燃料提煉，並發展出生物可分解之產品，減少後段廢棄物處理程序，降低對環境的衝擊，協助企業減少目前最棘手的範疇三溫室氣體排放問題。

在「永續行動嘉年華」活動中，特別設置「選物市集」攤位，召集具永續經營理念的店家，如印花樂、家樂福、官田烏金、趴利趴利台灣冰淇淋，讓民眾知道在吃喝玩樂時，也能做出對地球更好的選擇。

台灣默克也參與「選物市集」，設立攤位，以「綠色化學12道原則」為題，設計出活潑有趣的小遊戲，寓教於樂，民眾透過競賽，一起讓受人為破壞而變白的森林重返生機。

●「永續行動嘉年華」

時間：10/15（六）、10/16（日）09:30-17:30