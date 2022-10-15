飯店首例！君品Collection進駐茹曦酒店 共創新商模

飯店業攜手、雙品牌加乘再創新典範。雲品國際宣布與仙妮蕾德集團簽署合約，將負責營運ILLUME茹曦酒店的餐飲與宴會事業，這也是國內飯店業首度跨足同業的全新委託經營案，開展了全新的商業模式。

雲品國際總經理丁原偉表示，雲品國際與雲朗觀光始終致力於產業間的合作，從老爺酒店集團、凱撒飯店連鎖的CLR通用券，以及在疫情最嚴峻時刻與其他米其林星級餐廳、人氣名店合作推出外帶餐，雲品不斷打破產業間的競爭關係。此次合作，也因雙方對於產業營運有著極佳的共識，也期待能夠延伸君品Collection的服務優勢，一起把市場做大。

位於台北敦北商圈的王朝大飯店，今年改裝並更名為「ILLUME茹曦酒店」，從大廳、客房、餐廳到宴會廳及附屬相關設施等全面更新。雲品國際將協助營運茹曦酒店的餐飲宴會委託項目，包括Sunny Buffet、玉蘭軒中餐廳與宴會廳、會議中心，並擬定營運管理目標、營收預算、費用規劃與人員訓練，共同提升飯店業績創造利潤。