賀！台北文華東方酒店榮獲「亞洲5大頂尖酒店」榜首

國門重啟，也捎來旅遊界的好消息！世界最具權威的康泰納仕旅遊者雜誌「Conde Nast Traveler」近日公布2022年讀者之選獎，台北文華東方酒店一舉榮獲兩項大獎肯定，分別為「亞洲5大頂尖酒店」榜首，以及名列「世界最佳酒店」第17名殊榮。

康泰納仕旅遊者雜誌「Conde Nast Traveler」是全球極負盛名的奢華旅遊雜誌，引領所有旅遊愛好者前往探索世界各地最佳的城市、島嶼、酒店及餐廳，自創辦以來，曾多次榮獲比美新聞界普立茲獎的「美國國家雜誌獎」肯定，奠定其國際旅遊指標性刊物的地位。

被譽為「旅遊獎最佳之最」的康泰納仕旅遊者雜誌讀者之選獎，則是全球旅遊業歷史最悠久且最負盛名的卓越榮譽。台北文華東方酒店以99.51的高分榮獲「亞洲5大頂尖酒店」榜首，此獎項是康泰納仕旅遊者雜誌依據中國、香港、日本、新加坡、東南亞之外的亞洲地區(台灣和蒙古、南韓等國家一同評比)讀者票選心目中的最佳酒店，同時名列「世界最佳酒店」第17名。

台北文華東方酒店總經理貝理卡(Karan Berry)表示，「我們很榮幸能獲得康泰納仕旅遊者雜誌讀者之選獎頒佈此項殊榮，過去幾年因疫情衝擊，對於所有國際觀光飯店業者來說都相當艱辛，這個獎項給予我們服務團隊最大的鼓勵及肯定。我們將致力傳承文華東方酒店集團享負盛名的經典傳奇式服務，持續為每一位到訪賓客提供稱心滿意的完美服務」。

為迎接國境解封，台北文華東方酒店也推出「重溫台北之旅」住房專案，連續入住兩晚享有豪華轎車機場接機服務、M.O. Bar迎賓特調，加入「尚扇薈」會員可享更多禮遇，每房每晚12,500元+15.5%起。相關資訊可電洽：02-2715-6888或至官網查詢：https://www.mandarinoriental.com.hk/taipei/songshan/luxury-hotel/offers。