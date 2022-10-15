快訊

林智堅案效應！學生論文抄襲且情節重大 台大建立機制追究指導教授

頭目力挺Kolas撼動花蓮藍營票倉？ 地方解讀沒這麼簡單

聽新聞
test
0:00 / 0:00

太魯閣峽谷音樂節20年 生日蛋糕裝置藝術打卡可抽獎

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
太魯閣峽谷音樂節將於22日登場，太管處打造生日蛋糕裝置藝術慶祝音樂節邁入20年，打卡可抽獎。圖／太管處提供
太魯閣峽谷音樂節將於22日登場，太管處打造生日蛋糕裝置藝術慶祝音樂節邁入20年，打卡可抽獎。圖／太管處提供

「2022太魯閣峽谷音樂節」將於10月22日在太魯閣台地舉行，今年適逢20周年，太管處準備2.5公尺高的三層蛋糕裝置藝術，到場合照打卡可抽獎；與音樂節同天生日的10月22日壽星，當天到場秀出身分證，可獲得蛋糕兌換券，與音樂節一同歡慶生日，限量20個。

太魯閣峽谷音樂節今年邁入第20年，每年吸引全台愛樂者湧入國家公園內聆賞，席地坐臥在太魯閣台地大草坪，靜聽迴盪峽谷內的樂音，是秋天最迷人的享受。

主辦單位太魯閣國家公園管理處表示，為了慶祝音樂節邁入20年，今年準備2.5公尺高的三層蛋糕造型裝置藝術，蛋糕上有過去19年演出者的照片，呈現一路走來點點滴滴。

即日起，到場與蛋糕裝置藝術合照，再上傳到臉書粉絲專頁「In樂太魯閣」，就有機會抽中特別設計的太魯閣長春祠馬克杯、7-11禮券100元。

太管處也邀同天生日的壽星同慶，10月22日生日的民眾，活動當天來到音樂節現場，到服務台秀出身分證件，就可兌換一張「提拉米蘇」的6吋生日蛋糕兌換券，限量20個送完為止。

太管處表示，今年將音樂節的節目單、演出內容導聆、演出團體介紹、交通接駁資訊等，整合製作成太魯閣峽谷音樂節的線上DM，可上網http://books.taroko.tw/Tmusic/，或是太魯閣峽谷音樂節臉書粉絲專頁查詢。

太魯閣國家公園 生日

延伸閱讀

影／太魯閣峽谷音樂節20周年 花蓮火車站快閃暖身宣傳

真的會來！泫雅和DAWN訂婚後首度海外合體獻台灣 下月嗨翻音樂節

太魯閣峽谷音樂節20周年 22日登場提供免費接駁車

陣容直逼亞洲版Coachella！環保音樂節「Spaceport太空港」10／8降落大佳河濱10號水門

相關新聞

飯店首例！君品Collection進駐茹曦酒店 共創新商模

飯店業攜手、雙品牌加乘再創新典範。雲品國際宣布與仙妮蕾德集團簽署合約，將負責營運ILLUME茹曦酒店的餐飲與宴會事業，這...

賀！台北文華東方酒店榮獲「亞洲5大頂尖酒店」榜首

國門重啟，也捎來旅遊界的好消息！世界最具權威的康泰納仕旅遊者雜誌「Conde Nast Traveler」近日公布202...

太魯閣峽谷音樂節20年 生日蛋糕裝置藝術打卡可抽獎

「2022太魯閣峽谷音樂節」將於10月22日在太魯閣台地舉行，今年適逢20周年，太管處準備2.5公尺高的三層蛋糕裝置藝術...

寶元紀藏茶X法式美感X陳嵐舒 le beaujour餐廳新登場

期待開創不同場域與形式，讓消費者體驗茶的美好的「寶元紀」，今年3月開出別具質感與風格的溪山行館後，近日在台北南京松江商圈...

駭人腦漿四溢、驚悚「人臉」甜點！君品變身吸血伯爵家

一年一度的萬聖節將臨，雲朗觀光集團旗下飯店順勢搭上近期最潮的「殭屍」、「咒」等話題推出萬聖節活動，其中，君品酒店雲軒西餐...

義大利酒王酒后佐餐！星廚X酒評家 強強聯手的盛宴

餐飲界的強強聯手，再現一樁。寒居酒店「BeGood」、台北喜來登「安東廳」攜手歐盟農業認證D.O.C.G、義大利美食教育...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。