太魯閣峽谷音樂節20年 生日蛋糕裝置藝術打卡可抽獎

「2022太魯閣峽谷音樂節」將於10月22日在太魯閣台地舉行，今年適逢20周年，太管處準備2.5公尺高的三層蛋糕裝置藝術，到場合照打卡可抽獎；與音樂節同天生日的10月22日壽星，當天到場秀出身分證，可獲得蛋糕兌換券，與音樂節一同歡慶生日，限量20個。

太魯閣峽谷音樂節今年邁入第20年，每年吸引全台愛樂者湧入國家公園內聆賞，席地坐臥在太魯閣台地大草坪，靜聽迴盪峽谷內的樂音，是秋天最迷人的享受。

主辦單位太魯閣國家公園管理處表示，為了慶祝音樂節邁入20年，今年準備2.5公尺高的三層蛋糕造型裝置藝術，蛋糕上有過去19年演出者的照片，呈現一路走來點點滴滴。

即日起，到場與蛋糕裝置藝術合照，再上傳到臉書粉絲專頁「In樂太魯閣」，就有機會抽中特別設計的太魯閣長春祠馬克杯、7-11禮券100元。

太管處也邀同天生日的壽星同慶，10月22日生日的民眾，活動當天來到音樂節現場，到服務台秀出身分證件，就可兌換一張「提拉米蘇」的6吋生日蛋糕兌換券，限量20個送完為止。

太管處表示，今年將音樂節的節目單、演出內容導聆、演出團體介紹、交通接駁資訊等，整合製作成太魯閣峽谷音樂節的線上DM，可上網http://books.taroko.tw/Tmusic/，或是太魯閣峽谷音樂節臉書粉絲專頁查詢。