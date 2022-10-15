駭人腦漿四溢、驚悚「人臉」甜點！君品變身吸血伯爵家

一年一度的萬聖節將臨，雲朗觀光集團旗下飯店順勢搭上近期最潮的「殭屍」、「咒」等話題推出萬聖節活動，其中，君品酒店雲軒西餐廳推出「夜訪吸血莊園」萬聖節限定套餐，並推出「頭顱」造型外帶甜點，駭人的人腦血漿運用覆盆子醬作為點綴，一開箱就毛骨悚然，噱頭十足。

雲品溫泉酒店則運用殭屍元素設計活動，前10名報名參加殭屍裝的兒童還可享免費入住，並邀請小朋友大跳應景快閃舞。此外，雲品溫泉酒店也在丹彤西餐廳中推出多款逼真怪異甜點，讓住客度過充滿萬聖節氛圍的周末假期。

歐洲古堡風格的君品酒店，踏入酒店彷彿來到德古拉伯爵的家，結合飯店既有特色，館內雲軒西餐廳推出「夜訪吸血莊園」萬聖節限定套餐，每人2,180+10%元，可享用手指脆棒、墳墓沙拉、生魚片、焗烤蝸牛、酥皮南瓜濃湯、戰斧豬排各及驚嚇甜點，另推出為期4天的快閃「萬聖節一泊二食住房專案」每晚7,660元起。

此外，翰品酒店高雄萬聖節主打爬蟲搞怪元素，10月31日限定，凡加入飯店LINE好友並出示予服務人員，即可至館內的港都茶樓兌換一份「蚯蚓咖啡凍」，用以假亂真的爬蟲軟糖，體驗活吞生蟲的怪奇滋味。新莊翰品酒店的怡情軒也提供萬聖節不可錯過的南瓜湯、提拉米蘇，活動期間也舉辦零食轉轉樂活動。