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駭人腦漿四溢、驚悚「人臉」甜點！君品變身吸血伯爵家

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
雲軒西餐廳推出萬聖節雙人套餐，圖為酥皮南瓜濃湯。圖／雲朗觀光提供
雲軒西餐廳推出萬聖節雙人套餐，圖為酥皮南瓜濃湯。圖／雲朗觀光提供

一年一度的萬聖節將臨，雲朗觀光集團旗下飯店順勢搭上近期最潮的「殭屍」、「咒」等話題推出萬聖節活動，其中，君品酒店雲軒西餐廳推出「夜訪吸血莊園」萬聖節限定套餐，並推出「頭顱」造型外帶甜點，駭人的人腦血漿運用覆盆子醬作為點綴，一開箱就毛骨悚然，噱頭十足。

雲品溫泉酒店則運用殭屍元素設計活動，前10名報名參加殭屍裝的兒童還可享免費入住，並邀請小朋友大跳應景快閃舞。此外，雲品溫泉酒店也在丹彤西餐廳中推出多款逼真怪異甜點，讓住客度過充滿萬聖節氛圍的周末假期。

歐洲古堡風格的君品酒店，踏入酒店彷彿來到德古拉伯爵的家，結合飯店既有特色，館內雲軒西餐廳推出「夜訪吸血莊園」萬聖節限定套餐，每人2,180+10%元，可享用手指脆棒、墳墓沙拉、生魚片、焗烤蝸牛、酥皮南瓜濃湯、戰斧豬排各及驚嚇甜點，另推出為期4天的快閃「萬聖節一泊二食住房專案」每晚7,660元起。

此外，翰品酒店高雄萬聖節主打爬蟲搞怪元素，10月31日限定，凡加入飯店LINE好友並出示予服務人員，即可至館內的港都茶樓兌換一份「蚯蚓咖啡凍」，用以假亂真的爬蟲軟糖，體驗活吞生蟲的怪奇滋味。新莊翰品酒店的怡情軒也提供萬聖節不可錯過的南瓜湯、提拉米蘇，活動期間也舉辦零食轉轉樂活動。

品文旅礁溪則打造萬聖打卡拍照勝地，並提供各式各樣的多元應景服裝道具，也可參與館內免費的DIY南瓜造型小夜燈製作活動，更可著怪奇裝扮，夜遊品文旅，穿梭在各個角落，準備好盡情享受迎接討糖樂趣。翰品酒店花蓮在活動期間，入住孩童可獲得南瓜桶，於館內指定地點喊出通關密語，即可獲得萬聖糖果活動。

品文旅打造萬聖拍照牆，並提供多元服裝道具，邀民眾一起瘋變裝。圖／雲朗觀光提供
品文旅打造萬聖拍照牆，並提供多元服裝道具，邀民眾一起瘋變裝。圖／雲朗觀光提供
雲品大玩殭屍元素，推出一系列甜點，從左至右分別為古井蛋糕、太極蛋糕、符令蛋糕、殭屍帽點心。圖／雲朗觀光提供
雲品大玩殭屍元素，推出一系列甜點，從左至右分別為古井蛋糕、太極蛋糕、符令蛋糕、殭屍帽點心。圖／雲朗觀光提供
君品酒店雲軒西餐廳推出萬聖節驚悚「人臉」限定外帶驚嚇甜點。圖／雲朗觀光提供
君品酒店雲軒西餐廳推出萬聖節驚悚「人臉」限定外帶驚嚇甜點。圖／雲朗觀光提供

酒店 萬聖節 甜點

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