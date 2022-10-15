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寶元紀藏茶X法式美感X陳嵐舒 le beaujour餐廳新登場

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
二樓設有客廳，包廂用餐的食客可先在此休息，飲杯好茶。記者羅建怡／攝影
二樓設有客廳，包廂用餐的食客可先在此休息，飲杯好茶。記者羅建怡／攝影

期待開創不同場域與形式，讓消費者體驗茶的美好的「寶元紀」，今年3月開出別具質感與風格的溪山行館後，近日在台北南京松江商圈成立全新品牌「le beaujour」，以藏茶為主軸、取「美麗的一天」概念，聯手紐約空間設計師Lillian Wu打造簡約優雅的私人宅邸氛圍，並邀請亞洲最佳女主廚陳嵐舒擔任餐廳廚藝顧問，呈現輕鬆寫意的當代法式料理。

這是一間很特別的餐廳，從早餐起打造全新餐飲概念「All day fine dining」；特色之二是空間，除了質感與藝術妝點，一、二樓各自陳設了開放式廚房與典雅的茶吧，不汲汲於座位數，就像走進舒適的豪宅餐廳，沙發落坐，不疾不徐地先飲杯暖香好茶。

總經理蔡明倫說，偶然間發現法式甜點與普洱茶是很好的結合，而陳嵐舒主廚的料理論述、烹飪經歷，都與寶元紀「回歸事物的本質Back to basic」精神相似，同時她也喝茶，合作的機緣就由此開始。

陳嵐舒想在此塑造的是悠閒、自在的去感受生活精緻的Fine dining；她說，像是所有的香草、食材可能都是剛採收、早上才到貨，高湯是剛熬好的風味立體飽滿，甚至縮短廚房與餐桌的距離，只為讓賓客感受最新鮮的香氣與滋味。

因此，le beaujour的早午餐用了最高品質的食材如手工奶油、果醬、有機蔬菜和放牧蛋，平日午餐、下午茶一直延續到晚餐則以單點方式持續供應，期望讓人隨時都可以走進來點餐，「自己決定自己的用餐節奏和時間」。到了周末，則是精緻而充滿陳嵐舒風格的Tasting menu ，讓人完整體驗主廚手藝與法式料理的華麗感。

旅居海外多年的蔡明倫，請來紐約空間設計師Lillian Wu設計餐廳空間與氛圍，Lillian Wu說，這家餐廳是以「現代法國Modern French」為設計概念，我擷取了法國經典元素如燈光、造型、氛圍等，保留優雅精髓，簡化線條，淡化沉重，以配合陳嵐舒當代法國風格的設計；而「藏茶」是貫穿所有餐點的亮點。

通往二樓的階梯，延伸著延續溪山行館的山林秋意，金黃葉片鮮活的撒落廊道，這是加拿大裝置藝術家黛博拉莫斯(Deborah Moss)以手工繪製、陶瓷燒製的拼貼；轉身來到二樓包廂，有大面積的舒適客廳、同樣高規格的開放式廚房與茶吧，整層僅服務不到20人，展現真正極致的低調奢華。

le beaujour 芃卓

台北市中山區南京東路二段118號

02-2567-2218

website:www.lebeaujour.com.tw

10月20日開幕，10月15日中午12時起開放10月20日至11月30日的訂位

通往二樓的階梯廊道，也有美麗亮點。記者羅建怡／攝影
通往二樓的階梯廊道，也有美麗亮點。記者羅建怡／攝影
龍蝦、迪耶普醬汁。圖／寶元紀提供
龍蝦、迪耶普醬汁。圖／寶元紀提供
一、二樓入口處都設有茶席吧檯，品茗主人的各式私藏茶。圖／寶元紀提供
一、二樓入口處都設有茶席吧檯，品茗主人的各式私藏茶。圖／寶元紀提供
一樓旁的另一個入口，設有外帶櫃，茶品、甜點、輕食皆備。記者羅建怡／攝影
一樓旁的另一個入口，設有外帶櫃，茶品、甜點、輕食皆備。記者羅建怡／攝影
一樓用餐區，輕鬆自在如若來到私人宅邸。圖／寶元紀提供
一樓用餐區，輕鬆自在如若來到私人宅邸。圖／寶元紀提供
一、二樓都奢侈的設計大面積的開放式廚房，料理過程全覽。記者羅建怡／攝影
一、二樓都奢侈的設計大面積的開放式廚房，料理過程全覽。記者羅建怡／攝影
法式酥皮肉派。圖／寶元紀提供
法式酥皮肉派。圖／寶元紀提供
黃金雞湯。圖／寶元紀提供
黃金雞湯。圖／寶元紀提供

餐廳 陳嵐舒

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