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潔西卡雀斯坦閃邊坐？這夫妻檔Ralph Lauren大秀成亮點
Ralph Lauren甫於南加州發表了2023春季系列，以隨興但優雅和愜意的奢華，彰顯美國西部海岸的生活風格，席間並有馮德倫、鄭秀晶、金宇彬、克里斯潘恩（Chris Pine）等明星名人出席，堪稱一次影展紅毯等級的東西方「全明星」派對。
期間馮德倫以一身藍色天鵝絨西裝搭配口袋巾出席，展現熟男魅力，同時他再於個人官方IG秀出與兩位超級大咖的合照、讓粉絲爆炸性留言。貼文中第一張是與動作天王席維斯史特龍（Sylvester Stallone）合照，讓粉絲紛紛留下生火貼圖、同時也有粉絲相挺「德倫帥氣度完全不輸」；但再往後一刷：竟然是IG坐擁217萬追蹤人數、熟齡且魅力持續倍增的好萊塢女星黛安基頓（Dianne Keaton），更讓粉絲大呼：「你這傢伙也太幸運了吧！（What a lucky guy, you are）」
而鏡頭轉到另一邊：這廂黛安基頓與頂著一頭紅髮、紅色格紋西裝外套的潔西卡崔斯坦（Jessica Chastain），竟在長椅兩側「陪坐」一對十指緊扣的夫妻？原來正是今年新聞大火的班艾佛列克（Ben Affleck）與愛妻珍妮佛洛佩茲（Jennifer Lopez）。珍妮佛除了以黑底白條紋連身長裙造型，超深V剪裁更大秀「外雙C」好身材，解釋了為何連黛安基頓與潔西卡雀斯坦也陪坐，更難怪另一張派對照片中，班艾佛列克要將愛妻「攬牢牢」，除大破先前感情變淡傳言，更展現兩人黏踢踢的甜蜜新婚情。
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