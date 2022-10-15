快訊

共伴效應影響更嚴重！專家指尼莎颱風若生成 可能隨即發布海警

聽新聞
test
0:00 / 0:00

潔西卡雀斯坦閃邊坐？這夫妻檔Ralph Lauren大秀成亮點

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Ralph Lauren甫於南加州發表了2023春季系列，以隨興但優雅和愜意的奢華，彰顯美國西部海岸的生活風格，席間並有韓星鄭秀晶（左）、金宇彬相繼出席。圖 / Ralph Lauren提供
Ralph Lauren甫於南加州發表了2023春季系列，以隨興但優雅和愜意的奢華，彰顯美國西部海岸的生活風格，席間並有韓星鄭秀晶（左）、金宇彬相繼出席。圖 / Ralph Lauren提供

Ralph Lauren甫於南加州發表了2023春季系列，以隨興但優雅和愜意的奢華，彰顯美國西部海岸的生活風格，席間並有馮德倫鄭秀晶金宇彬、克里斯潘恩（Chris Pine）等明星名人出席，堪稱一次影展紅毯等級的東西方「全明星」派對

期間馮德倫以一身藍色天鵝絨西裝搭配口袋巾出席，展現熟男魅力，同時他再於個人官方IG秀出與兩位超級大咖的合照、讓粉絲爆炸性留言。貼文中第一張是與動作天王席維斯史特龍（Sylvester Stallone）合照，讓粉絲紛紛留下生火貼圖、同時也有粉絲相挺「德倫帥氣度完全不輸」；但再往後一刷：竟然是IG坐擁217萬追蹤人數、熟齡且魅力持續倍增的好萊塢女星黛安基頓（Dianne Keaton），更讓粉絲大呼：「你這傢伙也太幸運了吧！（What a lucky guy, you are）」

而鏡頭轉到另一邊：這廂黛安基頓與頂著一頭紅髮、紅色格紋西裝外套的潔西卡崔斯坦（Jessica Chastain），竟在長椅兩側「陪坐」一對十指緊扣的夫妻？原來正是今年新聞大火的班艾佛列克（Ben Affleck）與愛妻珍妮佛洛佩茲（Jennifer Lopez）。珍妮佛除了以黑底白條紋連身長裙造型，超深V剪裁更大秀「外雙C」好身材，解釋了為何連黛安基頓與潔西卡雀斯坦也陪坐，更難怪另一張派對照片中，班艾佛列克要將愛妻「攬牢牢」，除大破先前感情變淡傳言，更展現兩人黏踢踢的甜蜜新婚情。

Dianne Keaton在出席大秀與派對時，以黑色禮帽、高領白襯衫與黑長褲搭配，展現了優雅的美式的貴族風範。圖 / Ralph Lauren提供
Dianne Keaton在出席大秀與派對時，以黑色禮帽、高領白襯衫與黑長褲搭配，展現了優雅的美式的貴族風範。圖 / Ralph Lauren提供
馮德倫在IG中曬出與黛安基頓（Dianne Keaton）的合照，並讓粉絲留言大讚幸運。圖 / 翻攝自 IG @ stephenfungible
馮德倫在IG中曬出與黛安基頓（Dianne Keaton）的合照，並讓粉絲留言大讚幸運。圖 / 翻攝自 IG @ stephenfungible
馮德倫在IG中貼出與席維斯史特龍（Sylvester Stallone）合照，讓粉絲紛紛留下生火貼圖、同時也有粉絲相挺「德倫帥氣度完全不輸」。圖 / 翻攝自 IG @ stephenfungible
馮德倫在IG中貼出與席維斯史特龍（Sylvester Stallone）合照，讓粉絲紛紛留下生火貼圖、同時也有粉絲相挺「德倫帥氣度完全不輸」。圖 / 翻攝自 IG @ stephenfungible
班艾佛列克全場將愛妻「攬牢牢」，除大破先前感情變淡傳言，更展現兩人的黏踢踢好感情。圖 / Ralph Lauren提供
班艾佛列克全場將愛妻「攬牢牢」，除大破先前感情變淡傳言，更展現兩人的黏踢踢好感情。圖 / Ralph Lauren提供
一身黑並搭配紅唇的鄭秀晶小秀美腿，優雅也霸氣的懾人氣勢，不愧是即將生日的天蠍座。圖 / Ralph Lauren提供
一身黑並搭配紅唇的鄭秀晶小秀美腿，優雅也霸氣的懾人氣勢，不愧是即將生日的天蠍座。圖 / Ralph Lauren提供
能讓黛安基頓與潔西卡雀斯坦（Jessica Chastain）也「陪坐」？原來主角正是新婚甜甜的班艾佛列克（Ben Affleck）與愛妻珍妮佛洛佩茲（Jennifer Lopez）。圖 / Ralph Lauren提供
能讓黛安基頓與潔西卡雀斯坦（Jessica Chastain）也「陪坐」？原來主角正是新婚甜甜的班艾佛列克（Ben Affleck）與愛妻珍妮佛洛佩茲（Jennifer Lopez）。圖 / Ralph Lauren提供

西裝 派對 馮德倫 班艾佛列克 潔西卡崔絲坦 鄭秀晶 珍妮佛洛佩茲 金宇彬

延伸閱讀

爭搶「最強明星伴侶」班珍不敵布裘和「蜘蛛人」小情侶

蜜月期過為這理由吵不停！班艾佛列克驚覺被翹臀珍騙婚

粉絲直擊！JLO米蘭蜜月甜笑逛愛牌 阿班貼心拎戰利品

沒有不爽大嫂？班艾佛列克弟弟大讚翹臀珍是「珍寶」

相關新聞

要上山下海也要經濟實惠 網友選購休旅車7大因素揭曉

《Social Lab社群實驗室》使用《OpView社群口碑資料庫》廣泛蒐集網友口碑，最新製作了有關網友熱議的7大休旅車選購考量。新聞稿如附檔，歡迎刊登引用。

潔西卡雀斯坦閃邊坐？這夫妻檔Ralph Lauren大秀成亮點

Ralph Lauren甫於南加州發表了2023春季系列，以隨興但優雅和愜意的奢華，彰顯美國西部海岸的生活風格，席間並有...

「PXGo!全聯線上購」滿額最高12%回饋 再抽整單免費

越來越多民眾習慣線上購的便利性、整批買分次取的優惠，在開站即將滿3年的前夕，「PXGo!全聯線上購」為歡慶達成200萬會...

台北時裝周／五原民藝師連乘時尚設計 織寫布上文明

「越在地、越國際」，是不少文化、時尚潮流領域的近年趨勢。「2022台北時裝週SS23」年度開幕秀《遇見：原住民族人間國寶...

美福食集台中烏日門市 週年感恩回饋滿8000送500

有肉品界愛馬仕美譽的「美福食集」，看好台中高端消費市場，於2021年10月在烏日成立全國第二家門市，受到中部地區消費者的...

台中新光三越第12回日本商品展登場 暢遊日本一站購足

憧憬的旅遊計畫即將展開，台中新光三越百貨週年慶期間，特別舉辦「第十二回日本商品展」，今(14)日起至10月26日在10樓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。