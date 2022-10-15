潔西卡雀斯坦閃邊坐？這夫妻檔Ralph Lauren大秀成亮點

Ralph Lauren甫於南加州發表了2023春季系列，以隨興但優雅和愜意的奢華，彰顯美國西部海岸的生活風格，席間並有馮德倫、鄭秀晶、金宇彬、克里斯潘恩（Chris Pine）等明星名人出席，堪稱一次影展紅毯等級的東西方「全明星」派對。

期間馮德倫以一身藍色天鵝絨西裝搭配口袋巾出席，展現熟男魅力，同時他再於個人官方IG秀出與兩位超級大咖的合照、讓粉絲爆炸性留言。貼文中第一張是與動作天王席維斯史特龍（Sylvester Stallone）合照，讓粉絲紛紛留下生火貼圖、同時也有粉絲相挺「德倫帥氣度完全不輸」；但再往後一刷：竟然是IG坐擁217萬追蹤人數、熟齡且魅力持續倍增的好萊塢女星黛安基頓（Dianne Keaton），更讓粉絲大呼：「你這傢伙也太幸運了吧！（What a lucky guy, you are）」