台北時裝周／五原民藝師連乘時尚設計 織寫布上文明

「越在地、越國際」，是不少文化、時尚潮流領域的近年趨勢。「2022台北時裝週SS23」年度開幕秀《遇見：原住民族人間國寶跨界時尚》，昨日於松菸四號倉庫盛大舉辦，由五位原住民族「人間國寶」藝師與五位時尚設計師的跨界合作，以「織寫在布上的文明」為主題，藉由高彩度的飽滿色彩、前衛輪廓與豐富圖騰，為本屆時裝周的序幕，留下令人難忘的絢爛一夜，開幕秀上並有主持人黃子佼與趙岱新、炎亞綸與梁文音，一同出席看秀。

五位時尚設計師分別從五位原民國寶級工藝師的技法、樣式中得到靈感，最後化為五組跨界亮點，依走秀順序分別為「賽德克族藝師張鳳英 X 設計師趙之逸」、「泰雅族藝師尤瑪．達陸 X 設計師蘇家紘」、「噶瑪蘭族藝師嚴玉英 X 設計師陳劭彥」、「排灣族藝師許春美 X 設計師簡國彥」，以及「排灣族藝師陳利友妹 X 設計師周裕穎」。

在時尚秀開場之前，一段前導影片，讓人聽見五位原民國寶級藝師的心聲，其中泰雅族藝師尤瑪．達陸表示，「對泰雅族的織者來講，你要擁有一個如同布料一樣，柔軟、具有包容力、有力量的舌頭。」而排灣族藝師許春美則觀察，「織布是我們的文字，每一個圖紋都有它的名字，都有它要你遵守的、要你知道的文化意涵。」

「我們在排灣族有八種技法，像第一個si tje nek就是眼睛，你看東西要看好、看準，好與壞你要分辨。」出自排灣族藝師陳利友妹的心裡話，同時噶瑪蘭族藝師嚴玉英則認為，「只有新社噶瑪蘭有香蕉絲工藝而已，越多人要跟阿媽合作，阿媽很高興啊，名聲都會傳出去啊，全世界都會知道，香蕉絲做得這麼漂亮。」最後感性壓軸的則有賽德克族藝師張鳳英，影像中她娓娓道來，「如果有一個年輕的設計師能夠讓我們賽德克族的圖紋，有時尚的味道呈現出來讓大家欣賞，我覺得很不錯。希望我死後，我也能夠去找bubu rudan（外婆），因為會織布才能通過彩虹橋啊。」也正透過五位工藝師的獨白，讓人更為期待稍後邁開的時尚秀台步伐。

首先登場的設計師趙之逸將賽德克族的圖紋融入衣物、包款上，全數服裝涵蓋工裝、軍事風格、正式西裝，實穿而不浮誇。設計師蘇家紘則運用了大量的自然皺褶、印染，以探索無常和不完美的淒美之美。第三組作品以飄逸紗裙、「轉生」至布料織品上的編織技法或葉脈紋理，呈現原民豐沛的生命力，出自設計師陳劭彥之手；同時原民視覺文化中的幾何排比與鮮艷色彩，則為設計師簡國彥結合鏤腰、披風式外套、寬袖、拼接的不對稱裙擺與誇張比例的羽毛項鍊，轉化為現代的實穿風格。