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「姐夫」來了！Akira黑澤良平巧搭Hublot表大秀紳士風

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Square Bang Unico系列飛返計時碼表，共有全黑陶瓷、皇金陶瓷、皇金、鈦金陶瓷與鈦金屬多種材質。圖 / HUBLOT提供
Square Bang Unico系列飛返計時碼表，共有全黑陶瓷、皇金陶瓷、皇金、鈦金陶瓷與鈦金屬多種材質。圖 / HUBLOT提供

隨著戶外生活的風潮興起，兼容於運動、正裝兩種需求的風格單品已經蔚為潮流。宇舶表（HUBLOT）推出高階方形運動表Square Bang Unico計時碼表，表款搭配飛返計時機芯、專利One Click單鍵快拆表帶裝置。今日品牌並邀請到「全民姐夫」、EXILE團長Akira黑澤良平以一身咖啡色雙排扣西裝搭配表款、雕花皮鞋出席活動，帥氣站台。

今日Akira黑澤良平在接受採訪時表示，一開始認識Hublot是因為品牌贊助足球的關係所以被吸引，而由於EXILE是唱跳團體，品牌所強調Art of Fuison、「融合」的概念，也提醒他要持續進化、變化；由於國境已經解封，當被問到最推薦的東京私房景點時，Akira則笑稱，因為自己公司位於中目黑，推薦大家來中目黑逛逛，也可能會在街上遇到其他團員，是追星、逛街的好選擇。而當被問到要給自己的工作、人生打分數時，Akira則給了自己100分，因為他對每一件事總嘗試盡善盡美，對自己負責，因此給了自己滿分的100分。

而談到手上的Hublot表款時，他並大讚品牌常使用堅硬、永續性的材質，除了運動表款也有細膩的女表、鑽表、不同價位，風格多元，又像是他手上的Square Bang Unico飛返計時碼表就有著獨特的設計性，推薦所有人都能來欣賞。

今日Hublot推出的Square Bang Unico系列，最大特色就在於將原本圓型的機芯整合為方形、並以鏤空的形式呈現。擁有354個零件的UNICO飛返計時碼表機芯並具備更進階複雜的導柱輪裝置，並以雙計時盤顯示設計取代傳統面盤，將工藝、精妙、複雜，一次公開。

而Square Bang Unico系列的外觀模組化設計，更是一次當代設計的挑戰：其表圈上將有六顆品牌首字母H造型的鈦金屬螺絲，整體表殼再經過拋光、緞面髮絲紋處理，以及因為表款不同的鍍銠或鍍5N金指針，並有全黑陶瓷、皇金陶瓷、皇金、鈦金陶瓷與鈦金屬多種材質；其中限量的All Black黑陶瓷款在台灣配額已完售，其他款式，則可洽詢HUBLOT台北101專賣店，或全省授權門市。

談到手上的Hublot表款時，Akira並大讚品牌常使用堅硬、永續性的材質，又像是他手上的Square Bang Unico飛返計時碼表就有著獨特的設計性，推薦所有人都能來欣賞。圖 / HUBLOT提供
談到手上的Hublot表款時，Akira並大讚品牌常使用堅硬、永續性的材質，又像是他手上的Square Bang Unico飛返計時碼表就有著獨特的設計性，推薦所有人都能來欣賞。圖 / HUBLOT提供
Hublot Square Bang Unico皇金款飛返計時碼表，價格店洽。圖 / HUBLOT提供
Hublot Square Bang Unico皇金款飛返計時碼表，價格店洽。圖 / HUBLOT提供
皇金款的Hublot Square Bang Unico腕表，方正俐落、兼容於都會與運動風格。圖 / HUBLOT提供
皇金款的Hublot Square Bang Unico腕表，方正俐落、兼容於都會與運動風格。圖 / HUBLOT提供
Square Bang Unico系列，最大特色就在於將原本圓型的機芯整合為方形、並以鏤空的形式呈現。354個零件的飛返計時碼表機芯並具備更進階複雜的導柱輪裝置，並以雙計時盤顯示設計取代傳統面盤。圖 / HUBLOT提供
Square Bang Unico系列，最大特色就在於將原本圓型的機芯整合為方形、並以鏤空的形式呈現。354個零件的飛返計時碼表機芯並具備更進階複雜的導柱輪裝置，並以雙計時盤顯示設計取代傳統面盤。圖 / HUBLOT提供
Square Bang Unico系列飛返計時碼表，共有全黑陶瓷、皇金陶瓷、皇金、鈦金陶瓷與鈦金屬多種材質。圖 / HUBLOT提供
Square Bang Unico系列飛返計時碼表，共有全黑陶瓷、皇金陶瓷、皇金、鈦金陶瓷與鈦金屬多種材質。圖 / HUBLOT提供
EXILE團長Akira黑澤良平今日以一身咖啡色雙排扣西裝搭配Hublot表款、雕花皮鞋出席活動，帥氣站台。記者 / 王聰賢攝影。
EXILE團長Akira黑澤良平今日以一身咖啡色雙排扣西裝搭配Hublot表款、雕花皮鞋出席活動，帥氣站台。記者 / 王聰賢攝影。
熱門的Hublot Square Bang Unico全黑陶瓷款，在台配額已全數完售、展現超人氣詢問度。圖 / HUBLOT提供
熱門的Hublot Square Bang Unico全黑陶瓷款，在台配額已全數完售、展現超人氣詢問度。圖 / HUBLOT提供

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