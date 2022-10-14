「姐夫」來了！Akira黑澤良平巧搭Hublot表大秀紳士風

隨著戶外生活的風潮興起，兼容於運動、正裝兩種需求的風格單品已經蔚為潮流。宇舶表（HUBLOT）推出高階方形運動表Square Bang Unico計時碼表，表款搭配飛返計時機芯、專利One Click單鍵快拆表帶裝置。今日品牌並邀請到「全民姐夫」、EXILE團長Akira黑澤良平以一身咖啡色雙排扣西裝搭配表款、雕花皮鞋出席活動，帥氣站台。

今日Akira黑澤良平在接受採訪時表示，一開始認識Hublot是因為品牌贊助足球的關係所以被吸引，而由於EXILE是唱跳團體，品牌所強調Art of Fuison、「融合」的概念，也提醒他要持續進化、變化；由於國境已經解封，當被問到最推薦的東京私房景點時，Akira則笑稱，因為自己公司位於中目黑，推薦大家來中目黑逛逛，也可能會在街上遇到其他團員，是追星、逛街的好選擇。而當被問到要給自己的工作、人生打分數時，Akira則給了自己100分，因為他對每一件事總嘗試盡善盡美，對自己負責，因此給了自己滿分的100分。

而談到手上的Hublot表款時，他並大讚品牌常使用堅硬、永續性的材質，除了運動表款也有細膩的女表、鑽表、不同價位，風格多元，又像是他手上的Square Bang Unico飛返計時碼表就有著獨特的設計性，推薦所有人都能來欣賞。

今日Hublot推出的Square Bang Unico系列，最大特色就在於將原本圓型的機芯整合為方形、並以鏤空的形式呈現。擁有354個零件的UNICO飛返計時碼表機芯並具備更進階複雜的導柱輪裝置，並以雙計時盤顯示設計取代傳統面盤，將工藝、精妙、複雜，一次公開。