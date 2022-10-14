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航班頻取消 台灣虎航：釋出善意提供更優改票方案

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
台灣虎航董事長陳漢銘（見圖）周日將親赴日本「喬航班」。記者盧逸峰／攝影
台灣虎航董事長陳漢銘（見圖）周日將親赴日本「喬航班」。記者盧逸峰／攝影

台灣虎航9月下旬以及10月兩波促銷日本機票吸引上萬民眾瘋搶，但近期許多旅客都收到航班取消通知，包括成田、福岡、沖繩、茨城等航線都在內，虎航解釋，主要是因為接到各場站表示有人力調度、派遣等問題，雖經協調後，台灣虎航航班仍有部份受影響。

也有許多民眾反映，要處理票務問題虎航客服電話很難打，甚至要等上一小時才能打通。台灣虎航回應，客服電話已全線接聽，會全力解決旅客問題，針對目前受影響的旅客，也釋出善意提供優於運輸條款的改票方案外，也讓旅客能感受到台灣虎航的誠意。

台灣虎航表示，董事長陳漢銘周日將率團前往日本「喬航班」，將拜訪新千歲、東京、大阪等落地場站地面代理業者，親自協調拜託讓虎航的減班潮能緩解，預計下周三返台後將對外說明。據了解，目前旅客收到取消航班以11月、12月為主，而明年1月及2月正逢農曆新年及寒假，虎航將拜託日方盼不要影響假期間的航班。

台灣虎航表示，針對目前受影響的旅客，釋出善意提供優於運輸條款的改票方案。圖／台灣虎航提供
台灣虎航表示，針對目前受影響的旅客，釋出善意提供優於運輸條款的改票方案。圖／台灣虎航提供

台灣虎航 航班

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