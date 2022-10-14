航班頻取消 台灣虎航：釋出善意提供更優改票方案

台灣虎航9月下旬以及10月兩波促銷日本機票吸引上萬民眾瘋搶，但近期許多旅客都收到航班取消通知，包括成田、福岡、沖繩、茨城等航線都在內，虎航解釋，主要是因為接到各場站表示有人力調度、派遣等問題，雖經協調後，台灣虎航航班仍有部份受影響。

也有許多民眾反映，要處理票務問題虎航客服電話很難打，甚至要等上一小時才能打通。台灣虎航回應，客服電話已全線接聽，會全力解決旅客問題，針對目前受影響的旅客，也釋出善意提供優於運輸條款的改票方案外，也讓旅客能感受到台灣虎航的誠意。