凱特王妃和婆婆都愛不釋手！梵克雅寶珠寶擄獲全球皇室的心

在眾多的品牌之中，若說到當今全由皇室最愛、最能展現家族優雅氣質的珠寶，無疑要數梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）。英國皇室是當今最具時尚影響力與能見度最高的皇室，在英國白金漢宮本月發布最新官方照片中，王后卡蜜拉就配戴著梵克雅寶Snowflake吊墜及Alhambra系列裝飾5枚藍色瑪瑙的四葉幸運圖騰手鍊。

不過王后卡蜜拉可不是英國皇室中率先配戴梵克雅寶Alhambra幸運草珠寶的成員：凱特王妃在今年三月出席於巴哈馬總督舉行的晚宴時，就以鑲嵌白色珍珠母貝的Magic Alhambra系列項鍊和垂墜耳環，搭背一身天藍色的希臘女神風禮服，讓人深深驚艷。事實上，這已經是凱特王妃第二度在重要的正式場合配戴這組梵克雅寶珠寶亮相了：她在2020年出席有「英國奧斯卡」之稱的英國電影學院獎BAFTA頒獎典禮時，就以這組Magic Alhambra項鍊和耳環，搭配Alexander McQueen的禮服現身，以重複亮相的「回收禮服」響應皇家發起的環保紅毯活動。

雖然有不同大小幸運草圖騰錯落組成的Magic Alhambra系列是2006年才推出的創新設計，但在1968年時將甫誕生的Alhambra系列20枚圖騰長項鍊，率先上身公開亮相並掀起風潮的，正是當時的摩納哥王妃葛麗絲凱莉（Grace Kelly）。如今，葛麗絲凱莉的兒子、當今摩納哥親王阿爾貝二世（Albert II）的妻子夏琳親王妃（Princess Charlene of Monaco），也和婆婆一樣擁有一條淺藍色的Alhambra項鍊，而她在2011年結婚時所配戴的珠寶也特地欽點由梵克雅寶打造。

夏琳親王妃在婚前曾是代表南非參加奧運游泳比賽的選手，她因為到蒙地卡羅參加游泳比賽而認識親王。由夏琳親王妃親自賜名的這條Océan項鍊，設計上不僅融入水的意象，更象徵親王對王妃的情意，還可轉換成為冠冕配戴。事實上，梵克雅寶自1956年起便獲得「摩納哥公國御用供應商」的頭銜，這份殊榮不僅要求珠寶師擁有最出色的技術水準，更要具備頂尖的珠寶工藝，而這種舉世絕倫的工藝正是世家黃金之手（Mains d'Or）傲然於世的才華將生命的美好完美呈現。

熱愛梵克雅寶的不僅歐洲皇室。梵克雅寶最富盛名的皇室珠寶作品之一，莫過於為伊朗第一位女皇Farah Pahlavi打造的登基冠冕。在伊朗僅有國王能夠配戴冠冕，直到白色革命（White Revolution）時代，女性權益開始被重視，這項習俗才出現轉變。 1967年10月26日，當時的伊朗國王Mohammad Reza Pahlavi宣布Farah Pahlavi為伊朗的第一位女王，不過因為歷史上從未出現過女王，所以在加冕儀式中沒有合適的王冠可以使用。梵克雅寶從約50個珠寶競爭者中脫穎而出，榮幸被伊朗政府賦予製作這個冠冕的任務。