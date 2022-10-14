致敬台灣第一代服裝設計師潘黛麗 文化部頒贈旌揚狀

台灣第一代服裝設計師潘黛麗於今年4月30日辭世，享壽72歲。潘黛麗在時尚產業界從業超過40年，以其勇於創新的精神感染諸多後輩，為台灣極具代表性的時尚設計先驅，文化部長李永得尤感悼念。今「2022台北時裝週SS23」靜態展開展活動，特別由文化部常務次長李連權代表頒發旌揚狀，以表彰潘黛麗一生對於時尚產業的卓越貢獻。

潘黛麗生於1950年，畢業於實踐家專服裝設計科（即今日實踐大學服裝設計學系前身）。1978年創立個人品牌《Pun Dai Lee》，1979年成立杜牧企業有限公司。90年代初期，率領台灣設計師團隊前進巴黎，進行「台北魅力在巴黎」大秀，開創台灣時裝設計史重要里程碑。2001年，擔任中華民國織品服飾設計師協會理事長，多次帶領新銳設計師參與海內外時裝展演，提攜後進不遺餘力。

潘黛麗自小跟著祖母聽戲看戲，薰陶出充滿古典傳統和中華文化底蘊的審美器宇。演員精緻華麗的宮廷服裝與頭飾，滋養了她對於「美感」的啟蒙，從瀲灩的繽紛裡，交織出設計服裝的靈感。砌珠織面為其品牌獨步工藝，以「鏤珠在縷絲，層層成疊珠」作為珠繡創新的創意方式，完成織面上『雕縷砌珠精工』的精湛工藝。

李連權頒發文化部旌揚狀時表示，潘老師在時尚產業界從業超過40年時間，創作不斷且勇於創新，積極為台灣設計美學教育扎根，為台灣極具代表性的時尚設計師，其引導時尚產業發展及作育英才的無私奉獻精神，將永存世人心中。同時，文化部也會一步步聯合經濟部協助推動，期盼早日完成潘老師「整合臺灣時尚上中下游」的遺願。

文化部即日起至10月17日「臺北時裝週SS23」期間，在松山文創園區3號倉庫潘黛麗靜態展，展出其設計生涯從「十里洋場」、「心靈之旅」到「台北魅力」，以及「愛漂亮」、「美好年代」、「紫禁城」、「謎蝶香」等19套經典作品，希望能由其精湛細緻的設計工藝，帶給時尚新秀無限啟發。