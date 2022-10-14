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秋冬時節的港式湯水／章魚綠豆蓮藕排骨湯

幸福文化／ 包周（飲食作家）

【適合秋、冬的煲湯：章魚綠豆蓮藕排骨湯】

章魚綠豆蓮藕排骨湯。圖／幸福文化出版社 提供
章魚綠豆蓮藕排骨湯。圖／幸福文化出版社 提供

●　材料

蓮藕 700g

黃玉米 700g

豬腱骨 800g（腱子骨、帶骨豬腱肉、豬棒棒腿）

乾章魚 40g

綠豆 60g

薑 20g

蜜棗 1 個（有時會改用乾燥金桑椹 60g）

水 3000ml

粗鹽 1 ∼ 1.5 茶匙（約5 ∼ 7g，可酌量調整）

●　使用鍋具

4L 以上不鏽鋼湯鍋

（也可用8 ∼ 10L 不鏽鋼深湯鍋，因為煲湯食材份量多，鍋具需要大一點）

●　做法

1. 蓮藕去皮切成大塊，黃玉米切塊，綠豆洗淨瀝乾水分。乾章魚泡水30分鐘後剪去章魚嘴，再剪成6 片；薑切片。

2. 豬腱骨放入鍋內，加入冷水淹過表面，開小火加熱到即將沸騰後關火，在水龍頭下搓洗雜質，並且搓去骨頭碎片，再瀝乾水分。

3. 取一個湯鍋，放入做法2 的豬腱骨和其他所有材料，加入2000ml 的水，加蓋開大火煮滾後，轉小火煲2 小時，中間不開鍋蓋（若使用保溫性佳的土鍋則改為1.5 小時）。

4. 完成後開蓋，分兩次加入粗鹽，加入第一次後先喝一口湯試試鹹度，再按鹹度喜好調整。

5. 最後撇掉湯水表面的油，建議開大火讓湯沸騰後，會更容易用湯勺撇去在湯表面的大片油。

●　作者介紹：包周 Bow.Chou，飲食作家、餐飲品牌形象企劃及設計師，FB粉絲團：https://www.facebook.com/nam33/

【以上摘文選自《四季裡的港式湯水圖鑑》、作者：包周、圖文提供：幸福文化出版社】

書名：《四季裡的港式湯水圖鑑》、作者：包周、圖：幸福文化出版社 提供
書名：《四季裡的港式湯水圖鑑》、作者：包周、圖：幸福文化出版社 提供

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