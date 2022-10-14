泰勒斯愛包買得到了！隋棠出席Valextra信義微風店開幕
義大利精品品牌Valextra今日舉辦記者會宣告正式進駐台灣，除了於微風信義帶來新品發表，並邀請到氣質女星隋棠站台，分享關於造型穿搭與對時尚的獨到觀察。
由於隋棠下周即將生日，Valextra並特別準備了生日蛋糕獻上祝福、也令隋棠喜出往外。當被問到如果要為另一半挑選一款Valextra的配件或包款時，隋棠笑稱老公平常不太揹包包，因此難以抉擇，但也由於Valextra本季秋冬但來多款拼色設計，如Tric Trac肩包、Tric Trac Viso肩包、MyLogo Viso Portfolio手拿包、Boxy Viso托特包...假使要挑選一款推薦給上班族小資女，她則建議素色款較為合適，每一天、不同場合都能搭配造型，像是羊皮紙白的Iside包就應該不錯，也期望每天都可以是個easy day。
自1937年在義大利米蘭由設計師Giovanni Fontana所創立的Valextra，過去曾為《夫妻的世界》金喜愛使用了一款灰色荔枝面牛皮Iside包，而小天后泰勒斯（Taylor Swift）也曾在街拍中使用一款中型Isis白色托特包，而其在1954年為短旅行的「24 Hour Bag」更在當時獲得義大利金羅盤設計大獎，並為紐約的MOMA現代藝術館列為永久館藏。
本季最為經典的的Iside包將帶來與牛奶薄荷、裸色、牡丹粉和泡泡糖粉色等多款新色，其中拼色樣式的包款其翻蓋與拼接皮革的貼合，不僅展現了義大利精品品牌的工藝水準，更帶來輕快的撞色風格，訂價自11萬6,000元至12萬5,000元不等。本季另一亮點則有方正輪廓、使用品牌經典Millepunte小牛皮的NoLo肩背包系列，其鎖釦設計更為流線、立體，同時邊角的V字凹口，更展現了低調的辨識度；而Tric Trac系列則以皮革飾塊的開啟、帶來建築風格的聯想，加上拉鍊可分隔收納空間的設計，讓包款也合適男性造型，無分性別。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言