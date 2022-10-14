泰勒斯愛包買得到了！隋棠出席Valextra信義微風店開幕

義大利精品品牌Valextra今日舉辦記者會宣告正式進駐台灣，除了於微風信義帶來新品發表，並邀請到氣質女星隋棠站台，分享關於造型穿搭與對時尚的獨到觀察。

由於隋棠下周即將生日，Valextra並特別準備了生日蛋糕獻上祝福、也令隋棠喜出往外。當被問到如果要為另一半挑選一款Valextra的配件或包款時，隋棠笑稱老公平常不太揹包包，因此難以抉擇，但也由於Valextra本季秋冬但來多款拼色設計，如Tric Trac肩包、Tric Trac Viso肩包、MyLogo Viso Portfolio手拿包、Boxy Viso托特包...假使要挑選一款推薦給上班族小資女，她則建議素色款較為合適，每一天、不同場合都能搭配造型，像是羊皮紙白的Iside包就應該不錯，也期望每天都可以是個easy day。

自1937年在義大利米蘭由設計師Giovanni Fontana所創立的Valextra，過去曾為《夫妻的世界》金喜愛使用了一款灰色荔枝面牛皮Iside包，而小天后泰勒斯（Taylor Swift）也曾在街拍中使用一款中型Isis白色托特包，而其在1954年為短旅行的「24 Hour Bag」更在當時獲得義大利金羅盤設計大獎，並為紐約的MOMA現代藝術館列為永久館藏。