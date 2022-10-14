PChome 24h購物祭「抗漲優惠」！衛生紙囤貨滿5千元送500 P幣

「縮水式通膨」席捲民生物資，許多消費者會趁著優惠促銷活動採買、補貨，其中又以食品及日用品最受青睞。根據PChome 24h購物觀察，日用品以衛生紙的囤貨潮最為明顯，今天（10月14日）對比昨天衛生紙業績已暴增2倍，起因於近期外媒報導俄羅斯禁止出口樺樹，紙漿供應吃緊，可能影響衛生紙價格波動，消費者預期心態導致；在食品部份，不定期祭出特價的即期飲料、泡麵等成為消費者近期採購首選。

為幫民眾省荷包，PChome 24h購物推出衛生紙抗漲活動，即日起至10月31日上午10點全站衛生紙品項囤貨滿5,000就送500 P幣，其中推薦PChome 24h購物獨家販售的「春風三層超厚柔感抽取衛生紙（100抽 X 8包 X 8串／箱）」，即日起至10月24日祭出箱購799元優惠價，相當於一包不到13元；「舒潔蓬柔舒膚抽取衛生紙（100抽 X 16包 X 4串／箱）」即日起至10月24日也祭出829元的超殺優惠，搭配箱購活動，消費滿2,500元可再現抵250元折價券；「五月花極柔頂級抽取衛生紙（110抽 X 12包 X 6串／箱）」即日起至10月17日上午10點限時下殺969元，再搭配消費滿1,300元折120元、滿2,500元折300元（最高折300元）活動，數量有限售完為止；PChome 24h獨家販售的「倍潔雅純萃柔感抽取式衛生紙（150抽 X 10包 X 8袋／箱）」原價1,500元，網路價889元，搭配限時活動，指定商品結帳金額滿1,200元還可現抵50元折價券（部份商品適用）。