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PChome 24h購物祭「抗漲優惠」！衛生紙囤貨滿5千元送500 P幣

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
PChome 24h購物獨家聯名款「春風三層超厚柔感抽取衛生紙（100抽 X 8包 X 8串／箱），原價1,032元、即日起至10月24日網路價799元。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物獨家聯名款「春風三層超厚柔感抽取衛生紙（100抽 X 8包 X 8串／箱），原價1,032元、即日起至10月24日網路價799元。圖／PChome 24h購物提供

「縮水式通膨」席捲民生物資，許多消費者會趁著優惠促銷活動採買、補貨，其中又以食品及日用品最受青睞。根據PChome 24h購物觀察，日用品以衛生紙的囤貨潮最為明顯，今天（10月14日）對比昨天衛生紙業績已暴增2倍，起因於近期外媒報導俄羅斯禁止出口樺樹，紙漿供應吃緊，可能影響衛生紙價格波動，消費者預期心態導致；在食品部份，不定期祭出特價的即期飲料、泡麵等成為消費者近期採購首選。

為幫民眾省荷包，PChome 24h購物推出衛生紙抗漲活動，即日起至10月31日上午10點全站衛生紙品項囤貨滿5,000就送500 P幣，其中推薦PChome 24h購物獨家販售的「春風三層超厚柔感抽取衛生紙（100抽 X 8包 X 8串／箱）」，即日起至10月24日祭出箱購799元優惠價，相當於一包不到13元；「舒潔蓬柔舒膚抽取衛生紙（100抽 X 16包 X 4串／箱）」即日起至10月24日也祭出829元的超殺優惠，搭配箱購活動，消費滿2,500元可再現抵250元折價券；「五月花極柔頂級抽取衛生紙（110抽 X 12包 X 6串／箱）」即日起至10月17日上午10點限時下殺969元，再搭配消費滿1,300元折120元、滿2,500元折300元（最高折300元）活動，數量有限售完為止；PChome 24h獨家販售的「倍潔雅純萃柔感抽取式衛生紙（150抽 X 10包 X 8袋／箱）」原價1,500元，網路價889元，搭配限時活動，指定商品結帳金額滿1,200元還可現抵50元折價券（部份商品適用）。

除了衛生紙之外，PChome 24h購物也發現消費者近期會大量採購奶粉、飲料、食品、沖泡類食品，尤其是「即期品」銷量相較於上半年有上升趨勢，熱銷前3大類分別為飲料、泡麵及零食，像是「KIRIN午後紅茶 X 千拌麵人氣組合箱」集結人氣網紅千千監製的香辣擔擔麵與清爽無糖的紅茶，平時就是熱銷商品之一，近期因賞味期限至11月30日，原價570元、特價299元，相當於半價左右，售完為止；另外即日起推出「海底撈自煮火鍋套餐餐」即期品優惠75折，2盒僅需358元即可入手。

「五月花極柔頂級抽取衛生紙（110抽 X 12包 X 6串／箱）」，PChome 24h購物即日起至10月17日上午10點限時下殺969元。圖／PChome 24h購物提供
「五月花極柔頂級抽取衛生紙（110抽 X 12包 X 6串／箱）」，PChome 24h購物即日起至10月17日上午10點限時下殺969元。圖／PChome 24h購物提供
海底撈自煮火鍋套餐－番茄牛肉，原價2盒478元、PChome 24h購物即期品優惠價2盒358元。圖／PChome 24h購物提供
海底撈自煮火鍋套餐－番茄牛肉，原價2盒478元、PChome 24h購物即期品優惠價2盒358元。圖／PChome 24h購物提供
「舒潔蓬柔舒膚抽取衛生紙（100抽 X 16包 X 4串／箱）」，PChome 24h購物即日起至10月24日網路價829元。圖／PChome 24h購物提供
「舒潔蓬柔舒膚抽取衛生紙（100抽 X 16包 X 4串／箱）」，PChome 24h購物即日起至10月24日網路價829元。圖／PChome 24h購物提供
海底撈自煮火鍋套餐－麻辣嫩牛，原價2盒478元、PChome 24h購物即期品優惠價2盒358元。圖／PChome 24h購物提供
海底撈自煮火鍋套餐－麻辣嫩牛，原價2盒478元、PChome 24h購物即期品優惠價2盒358元。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h獨家販售的「倍潔雅純萃柔感抽取式衛生紙（150抽 X 10包 X 8袋／箱）」，原價1,500元、網路價889元。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h獨家販售的「倍潔雅純萃柔感抽取式衛生紙（150抽 X 10包 X 8袋／箱）」，原價1,500元、網路價889元。圖／PChome 24h購物提供
KIRIN午後紅茶 X 千拌麵人氣組合箱，原價570元、即期品特價299元，賞味期限至11月30日。圖／PChome 24h購物提供
KIRIN午後紅茶 X 千拌麵人氣組合箱，原價570元、即期品特價299元，賞味期限至11月30日。圖／PChome 24h購物提供

衛生紙 PChome

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