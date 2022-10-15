要上山下海也要經濟實惠 網友選購休旅車7大因素揭曉

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》使用《OpView社群口碑資料庫》廣泛蒐集網友口碑，最新製作了有關網友熱議的7大休旅車選購考量。新聞稿如附檔，歡迎刊登引用。

休旅車是許多中小型家庭購車的不二首選，相較於轎車，休旅車的動力不僅能夠應付市區與戶外等多種地形，寬敞空間和高載客數也能滿足家庭出遊和日常外出需求，是能夠兼顧功能與CP值的最佳選擇。當網友們想購買休旅車時，會優先考慮哪些因素呢？

車款價格、保值率為首要考量 車內配備、內飾影響乘車體驗

▲ 網友熱議7大休旅車選購考量 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網友對於休旅車的相關討論，可以發現其中最被熱議的選購要素是「價格」，絕大多數網友發文請益「該怎麼選休旅車？」時，均會連帶提及自己目標車款的售價區間，希望能夠在預算內找到最具CP值的合適車款，例如網友便留言「如果只是要代步，就買便宜的SUV吧，存房子頭款重要」等。除了車款售價備受關注之外，網友也相當重視購車之後的「保值率」，亦即二手行情，譬如有網友表示「會考量未來脫手價格和維修保養費用，二手轉售價不錯的話就會買」，並指出購買休旅車更像是日常需求過渡，如果日後有意改買其他車型，「賣二手價不會慘，開幾年無痛上跑車也行」。

「第二名常被提及的選購考量是「車內配備」，由於許多車主購買休旅車是為了家庭外出使用，因此也會同時考量其他家庭成員對於車款的需求。其中「車機」、「影音設備」是較常被提到的配件，除了能夠提供車客娛樂體驗，有時車載駕駛系統的資訊完整性也會對駕駛開車時的便利性造成直接影響，例如一篇網友試駕心得便提到「現在買車如果沒有Carplay真的會覺得很沒誠意」，認為車款能夠直接連通手機是很重要的因素，底下也有網友表示只要「車機美，該有的功能都有，駕駛前方有抬頭顯示，根本完勝」。去有人提倡「數位排毒」，能有效降低負面情緒，提升生活滿意度。

也有不少網友認為「動力表現」是選購休旅車款需考量的重要因素之一，雖然坊間的休旅車款已足以應付絕大多數的市區通勤所需，但仍有不少需要上山下海、長途駕駛的車主對於動力有更進一步的要求，如網友提到「雖然市區夠用了，但如果走山路扭力足會優先考慮」、「常常上山下海就選扭力大的」以及「會想選油門動力傳動快的車」等等，均展現出休旅車主們對於動力的重視程度。

休旅車的型號百百種，每個車款都各具亮點與優勢，要找到一台堪稱「完美」的車並不容易，但只要針對自己的生活情境與需求做足功課，最終一定能找到一台最適合自己的車款！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》